Gazeteci Soner Dağıstanlı'nın Halk TV'den ayrılışı sonrası Halk TV'de deprem yaşanıyor. Eski Halk TV çalışanı gazeteciler Hilal Yağız, Özlem Akarsu Çelik ve Selin Sabir Halk TV patronu Cafe rMahiroğlu hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Hilal Yağız, gazetecilik hayatının Mahiroğlu yönetiminde Halk TV'de en güzel zamanlarının çalındığını belirterek meslekten adım adım uzaklaştırıldıklarını söyledi.

Yağız'ın paylaşımı şöyle:

Halk TV'ye dair...

Yıllarca baskıya, operasyonlara, cezalara birlikte göğüs gerdiğimiz, koruduğumuz, bizim kanalımızdı Halk TV. 6 yıl emek verdim. Onlarca arkadaşım gibi... Halk TV'de sendikanın yetkiyi kazanmasını sağlayanlardan biri olarak şunu söylemeliyim ki son zamanlarda yaşananlar, ilk yıllardan beri aynıydı. Ancak o dönem kanaldaki asgari ücretlilerin maaşının toplamından fazla, "milyonlar" alan ekran yüzleri henüz ortaya çıkmamıştı. Bizler işten atıldık, istifaya zorlandık. Hayatımızın en güzel zamanları çalışırken bile işsizlik korkusuyla geçti. Bu sırada Türkiye'nin en çok izlediği kanal da giderek "toplumsallıktan" uzaklaştı. Bir patrona ve patronun çalışanlarına mahkum bırakıldığımız bu düzende mesleğimizi yapabilmek için gerçekten kimselerin inanmadığı kadar komik paralara ve çalışma koşullarına katlanmak zorunda kaldık. Şimdi de meslekten adım adım uzaklaştırıldık. Bugün Seda, Sorel, önceki günlerde Vedat, Selin ve sosyal medyada paylaşmayan onlarca arkadaşımızın yaşadıklarına sessiz kalmak artık çözüm değil. Gazetecilere görev düştüğü kadar, okuyanlara izleyenlere kanalda nerdeyse hergün arzı endam eden konuklara, yorumculara da bir sorumluluk düşüyor.

Gazetecinin hakkını hukukunu, bir patron ve onun çalışanlarının iki dudağının arasına bırakmamak herkesin ödevidir.

Peki,

*Burada yaşananlara İnan Mutlu dışında tek bir gerçek tavır gösteren çıkmadı. Peki çıkacak mı?

*Ülkede sürüp giden haksızlıklara karşı Halk TV'de "cesurca" "atar gider" yapan ekran kişileri bu konuya dair bir kafiye bulabilecek mi?

*Hak hukuk adalet ve eşitlik çağrısı yapan çevreler, onların bu çağrılarını ekrana yansıtan bizlerin çığlığını da duyacak mı?

Özlem Akarsu Çelik ise Halk TV'deki yasa dışı çalışma koşullarına değinirken çarpıcı iddialarda bulundu:

Gazeteciler kim olduğu meçhul bir patronun ekranına muhtaç da değil mahkûm da. Ayrıca ona hak etmediği itibarı kazandırmaktan da uzak durmak gerekiyor.

Gazeteciler, kötülerle daha kötüler arasına sıkışmış durumda. Söz konusu sermaye olunca kötülükte birbirlerinden farkları kalmıyor.

İktidarın, hukuksuz biçimde el koyduğu TELE 1’i üç otuz paraya satışa çıkardığı şu ortamda HALK TV’deki yasadışı çalışma koşullarını ifşa edip iktidarın olası kayyımına yol göstericilik yapmaktan çekiniyoruz. Hepsi bu!

Cafer Mahiroğlu Türkiye medya tarihinin gördüğü en işçi/gazeteci düşmanı medya patronlarındandır. Halk TV’de ödenmeyen kıdem tazminatlarından tutun da tazminatlar birikmesin diye o şirketten bu şirkete aktarılan kadrolara, Basın İş Kanununa tabi çalıştırmayıp basın kartı ve yıpranma payı dahil tüm hakları gasp etmesinden fazla mesai ücreti ödememesine kadar her alan sorunludur. Buna itiraz edenlere “Kapı orada. Nasıl olsa sizi çalıştıracak başka yer yok. Dönüp dolaşıp buraya geleceksiniz” diyen biri sosyal medyada “muhalif olduğu için başına gelenleri”(!) paylaşıyor ya, biz acı acı gülüyoruz aldığı alkışlara.

Kısacık Ankara temsilciliği sürecimde tanık olduğum ve ayrılırken kamuoyu ile de paylaştığım ve hiçbir ortamda söylemekten vazgeçmediğim şu tespiti bir kez daha paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda farklı kurumlarda 10’dan fazla patronla çalıştım ama Cafer Mahiroğlu kadar cahilini ve cüretkârını görmedim. Ana muhalefet partisinin gazetecilere yaptığı en büyük kötülük, böyle bir medya patronunu bu sektöre sokmak ve büyütmek oldu.

Ey izleyici/okuyucu… Lütfen biraz gözünüzü açın. Gazetecilerin sırtına basan bir medya patronunu ve onun yardakçılarını alkışlamaya devam edecekseniz bir daha konuşalım, yazışalım.

Seda sana, Sorel Dağıstanlı'ya ve Cafer Mahiroğlu ‘nun eziyet ettiği tüm 'Halk TVzede' gazetecilere geçmiş olsun diyorum. Dayanışmadan ve örgütlenmeden bu kötülükle mücadele edemeyiz.

Selin Sabit'in açıklaması ise şöyle:

ameralara, duygusal şoklara girip çıkıyormuş gibi rol kesen, derisi kösele isimlerin kendine gazeteci dediği yerde o, bu mesleğin onurlu emektarıdır.

Yanındayım.

Bence artık gazeteciliğe de çökmeye çalışıyorlar, utanmaları yok.