Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli hava tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya gök gürültülü sağanak yağışlarla giriyor.
Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak
Önümüzdeki haftada Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması beklenirken, perşembe ve cuma günlerinde yağışların ülke geneline yayılacağı belirtiliyor.Derleyen: Baran Yalçın
TRT'de yer alan habere göre yağışlı sistemin hafta boyunca etkisini yükselterk, ülke geneline yayılması bekleniyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK KAPIDA
Haftanın ilk günlerinde özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağının altı çiziliyor.
Ankara, İstanbul ve birçok şehirde gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenirken, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da daha çok parçalı bulutlu hava görülecek.
Meteoroloji verilerine göre perşembe ve cuma günleri yağışlı sistem en geniş etki alanına ulaşacak. Ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışların etkili olacağı, bazı bölgelerde ise kuvvetli yağışların görülebileceği ifade edildi.
HAFTA SONUNA DOĞRU ÇEKİLECEK
Hafta sonuna doğru yağışlı sistemin batı bölgelerden çekilmeye başlayacağı, fakat Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle perşembe ve cuma günleri oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çiziyor.