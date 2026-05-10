Galatasaray taraftarları şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutladı

Galatasaray, Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. İstanbul’da Taksim’den Avcılar, Üsküdar ve Beykoz’a kadar yayılan kutlamalarda taraftarlar sokaklara dökülüp meşaleler yaktı, konvoylar oluşturdu; şehir genelinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 şampiyonluğunu ilan ederek tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu kazandı.

İstanbul’da yaşayan Galatasaray taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara çıkarak büyük bir kutlama başlattı.

Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından kutlamaların ana merkezlerinden biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

Meydana gelen taraftarlar ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratlar yapıp meşaleler yaktı.

Avcılar Marmara Caddesi’nde de toplanan taraftarlar sloganlarla şampiyonluğu kutladı.

ultangazi ve Esenyurt’ta ise sürücüler araçlarıyla konvoylar oluşturup korna çalarak Galatasaray marşları eşliğinde bayrak salladı.

Beykoz ve Üsküdar sahil hattında da çok sayıda araçlık konvoylar görülürken, taraftarlar marşlar söyleyip kutlamalara katıldı. Bazı noktalarda meşale yakıldığı ve havai fişeklerin patlatıldığı da gözlendi.

Kutlamalar nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kaynak: AA
