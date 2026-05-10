Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü

İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların kaderinin hafta sonu İran ve ABD hattından gelecek haberlere kilitlendiğini duyurdu. "Araftayız" diyen Memiş, gram altın için 7.500 TL ve Borsa için 16 bin puan hedeflerini masaya koydu.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 1

Savaşın gidişatına göre Pazartesi sabahı piyasalar ya bayram edecek ya da büyük bir kırılım yaşayacak.

1 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 2

Küresel piyasalar nefesini tuttu, Orta Doğu’dan gelecek haber akışına kilitlendi. A Haber canlı yayınında "araf" uyarısı yapan İslam Memiş, yatırımcının önünde iki keskin yol olduğunu vurguladı.

2 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 3

Pazartesi sabahı ekranların rengini "barış" veya "savaş" kelimeleri belirleyecek. İşte Memiş’in o kritik "Pazartesi" senaryoları:

3 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 4

Anlaşma Olursa Altın 7.500 TL’ye Koşacak!

İslam Memiş, jeopolitik tansiyonun düşmesi ve kalıcı bir anlaşma haberinin gelmesi durumunda piyasalarda "iyimserlik rüzgarı" eseceğini belirtti. Memiş, barış senaryosunda şu rakamları işaret etti:

4 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 5

Ons Altın: 5 bin 200 dolar seviyesi gündeme gelecek.

Gram Altın: 7 bin ile 7 bin 500 TL aralığı test edilecek.

Borsa İstanbul: BIST 100 endeksinde 16 bin puan seviyesi hedef alınacak.

5 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 6

"Savaşa Devam" Denirse Desteklere Dikkat!

Savaşın sürmesi ve gerilimin tırmanması halinde piyasaların sert bir satış baskısıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Memiş, "savaşa devam" senaryosunda şu seviyelerin takip edileceğini söyledi:

6 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 7

Ons Altın: 4 bin 500 dolar seviyesi güçlü bir destek konumu olacak.

Gram Altın: 6 bin 500 TL seviyesi kritik bir tutunma noktası olarak izlenecek.

Borsa İstanbul: 14 bin puan seviyesi destek olarak çalışmaya devam edecek.

7 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 8

"Piyasalar Gergin Kapanış Yapacak"

Piyasaların hafta sonuna oldukça stresli girdiğini belirten ünlü analist, "Hafta sonu gelecek haber akışı yönü tayin edecek.

8 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 9

Ya savaşa devam haberiyle piyasalar sarsılacak ya da barış haberiyle yeni zirveler görülecek. Yatırımcı şu an pusuya yatmış durumda, kısa vadeli haber akışına odaklanmak şart" dedi.

9 10
İslam Memiş yarını işaret etti altın fiyatları için rakam verdi: Gram altın ve Borsa için karar günü - Resim: 10

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro