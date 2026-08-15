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Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak bilinen Gül Tut’un 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor. Tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında nişanlısı Kervan Eminoğlu’na yönelik şantaj planları ile özel görüntülerin yayılması girişimine ilişkin ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Olay nedeniyle tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu öne sürülen kayıtlarda nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun özel görüntülerinin ifşa edilmesine ilişkin konuşmaların yer aldığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Gülter’in bir arkadaşıyla yaptığı öne sürülen telefon görüşmesinde Bende çıplak videoları var lütfen bunları yayınlar mısın ifadelerini kullandığı belirtildi. Kaydın devamında Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum sözlerinin duyulduğu karşı tarafın Şantaj sorusuna ise Gülter’in Severiz yanıtını verdiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Bu kayıtlar soruşturma dosyasına girerek dikkatleri yeniden olayın arka planına çekti. Güllü’nün ölümü ilk etapta talihsiz bir kaza olarak değerlendirilmişti ancak ilerleyen süreçte bilirkişi raporları kamera kayıtları ve tanık ifadeleri cinayet şüphesini güçlendirdi. Bilirkişi heyetinin 3D modelleme ve simülasyon teknikleriyle yaptığı incelemelerde düşüşün normal bir kayma veya dengesizlikle açıklanamayacağı fiziksel bir kuvvet uygulanmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi. Adli tıp raporunda sanatçının kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı ve ölümün yüksekten düşmeye bağlı kafatası omur kırıkları ile iç organ yaralanmalarından kaynaklandığı kaydedildi.

İDDİANAME VE OLAY ANI DETAYLARI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede Güllü’nün olay gecesi kızı Tuğyan’a ait odanın penceresinden 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtildi. Olay anında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesine göre Tuğyan annesini kalça altından kavrayarak ayaklarını yerden kestikten sonra pencereden aşağı attı. Düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin neşeli ve alaycı bir tonla Hadi görüşürüz dediği bu sözün Tuğyan’a ait olduğu kanaatine varıldı. Güllü’nün yere düşmesinin ardından odada bulunanlardan yaklaşık yedi saniye boyunca hiçbir bağırma yardım çağrısı veya kurtarma refleksine dair ses çıkmadığı tespit edildi.

Olay gecesi Güllü’nün çok sevdiği Malkata isimli şarkının özellikle odaya getirmek amacıyla açıldığı savcılık tarafından değerlendirildi. Kamera kayıtlarının ham halinde düşmeden önce kısa aralıklarla üç farklı çarpma ve darbe sesinin duyulduğu bilirkişi raporunda yer aldı. Sultan Nur Ulu ilk ifadelerinde olayın kaza olduğunu söylerken daha sonra cinayeti itiraf etti ve Tuğyan’ın annesini ittiğini anlattı. Ulu hakkında yalan tanıklık suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası istendi.

KAÇIŞ PLANLARI VE DİĞER KAYITLAR

Soruşturma sürecinde Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Olaydan sonra Büyükçekmece’de yakalanan ikili gözaltına alındı. Dosyaya giren başka ses kayıtlarında Tuğyan’ın nişanlısı Kervan Eminoğlu ile yaptığı konuşmalarda İlk 10 günde biz yol alacaktık ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Gülter’in çocuğunu babaannesine ve amcasına emanet edeceğini söylediği de kayıtlarda geçti. Ayrıca Tuğyan’ın annesiyle yaptığı tartışmaları gizlice kaydedip sevgilisine gönderdiği seslerde Ben seni hazmedemiyorum anne sözlerinin duyulduğu ortaya çıktı.

Güllü’nün kardeşleri tarafından miras iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesinde ablasını yalancılıkla itham ettiği de biliniyor. Hayat sigortası tazminatı ve aile içi gerginlikler de soruşturmada değerlendirilen unsurlar arasında yer aldı. Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmasının ardından masum olduğunu savundu ve gerçeklerin ortaya çıkacağını belirtti.