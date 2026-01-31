26 Eylül tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı apartmandaki evinin penceresinden düşen Güllü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Güllü Soruşturmasında yeni ses kaydı: Bacağındaki morluk her şeyi değiştirdi
Şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin ortaya çıkan her yeni ayrıntı, olayın bir kaza değil, cinayet olabileceği ihtimalini daha da güçlendiriyor. Güllü’nün bacağındaki morluklar ile soruşturma dosyasına giren ses kaydı, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.Derleyen: Hande Karacan
Otopsi işlemleri İstanbul’da tamamlanan sanatçı, yine İstanbul’da toprağa verilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerinde çelişkiler tespit edilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış,. Tuğyan “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
SAVCILIK BAŞTAN CİNAYET ŞÜPHESİYLE HAREKET ETTİ
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün, olayın ilk anından itibaren soruşturmayı iki savcıyla birlikte özel olarak takip ettiği öğrenildi. Polis ve bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından, Güllü’nün ölümünün cinayet olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle başsavcılık, daha fazla delil toplanabilmesi için şüphelileri hemen gözaltına almak yerine, teknik ve fiziki takibe aldı.
TANIK VE MÜŞTEKİDEN SANIĞA
Soruşturma sürecinde Tuğyan Ülkem Gülter üç kez müşteki sıfatıyla, Sultan Nur Ulu ise tanık olarak ifade verdi. Tuğyan’ın beyanlarındaki çelişkiler dikkat çekti. İkili arasındaki telefon görüşmelerinde olaydan bahsetmekten özellikle kaçınıldığı tespit edildi.
9 Aralık’ta kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan iki isim, bu kez sanık olarak sorgulandı. Yapılan sorgulamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Sultan Nur Ulu ise, Tuğyan’ın annesini iterek düşürdüğünü itiraf etmesi üzerine ev hapsine alındı.
BALDIRDAKİ MORLUĞUN NEDENİ NETLEŞTİ
Bilirkişi raporuna göre Güllü, pencere kenarında dışarıyı seyrederken kızı tarafından arkadan bacaklarından tutularak itildi. Otopsi raporunda sol arka baldırda tespit edilen morluğun ise, itilme sırasında bacağın pencere pervazına çarpması sonucu oluştuğu belirlendi. Ayrıca, tırnak aralarında boğuşmaya dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.
ŞİDDET İDDİASI VE KORKU ZİNCİRİ
Dosyada yer alan bilgilere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte Sultan Nur Ulu’yu, sevgilisiyle yaşadığı bir mesele nedeniyle darbettiği öne sürüldü. Bu olayın ardından Sultan’ın Tuğyan’dan korktuğu, Güllü’nün ölümünden sonra ise bu kez Tuğyan’ın, Sultan’ın gerçeği açıklayacağı endişesi yaşadığı belirtildi.
CEZAEVİNDE SESSİZLİK
Tutuklandıktan sonra önce Gebze, ardından Marmara Cezaevi’ne sevk edilen Tuğyan’ın, kaldığı kadın koğuşuna uyum sağladığı ancak annesinin ölümüne dair konuşmak istemediği ifade edildi. Tuğyan’ın verdiği ifadelerde suçunu kabul etmediği kaydedildi.
“İTİRAF EDECEĞİM” SÖZLERİ DOSYADA
Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmadan önce yaptığı bir telefon görüşmesinde sarf ettiği, “Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim” sözleri ise kayıt altına alınarak soruşturma dosyasına eklendi. Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.