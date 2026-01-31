Güllü Soruşturmasında yeni ses kaydı: Bacağındaki morluk her şeyi değiştirdi

SAVCILIK BAŞTAN CİNAYET ŞÜPHESİYLE HAREKET ETTİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün, olayın ilk anından itibaren soruşturmayı iki savcıyla birlikte özel olarak takip ettiği öğrenildi. Polis ve bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından, Güllü’nün ölümünün cinayet olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle başsavcılık, daha fazla delil toplanabilmesi için şüphelileri hemen gözaltına almak yerine, teknik ve fiziki takibe aldı.