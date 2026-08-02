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Kamuoyunda "Güllü" ismiyle tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaleme alınan iddianamede, 26 Eylül 2025 gecesi yaşanan trajik olayın bütün ayrıntılarıyla ele alındığına yer verildi. Dosyadaki tespitlere göre Gül Tut, Çınarcık ilçesinde bulunan ikametgâhının altıncı katındaki evin penceresinden yaklaşık 18 metrelik mesafeden beton zemin üzerine düştü. Yapılan adli tetkiklerde, sanatçının kafasında ve omurgasında oluşan ağır travmalar ile iç organlarında meydana gelen hasarlar neticesinde oluşan iç kanama yüzünden yaşamını yitirdiği saptandı.

'OLAY YERİNE YÖNLENDİRMEK İÇİN ŞARKI AÇILDI'

Soruşturma evrakındaki bulgulara göre, vakıa gecesi konutta bulunan şahısların, Gül Tut'un favori parçası olan "Malkata" isimli Roman havasını çaldığı, müziği işiten sanatçının da kızının odasına yöneldiği öne sürüldü. Savcılık makamı, bu eylemin Gül Tut'u olay mahaline yönlendirmek maksadıyla kurgulandığı sonucuna vardığını belirtti.

Hazırlanan iddianamede, hadise anına ait güvenlik kamerası ses verilerinin İstanbul Teknik Üniversitesi marifetiyle tetkik edildiği, uzman raporlarında aşağı düşüşten hemen evvel genç bir kadına ait "Hadi görüşürüz" ibaresinin duyulduğunun mütalaa edildiği kaydedildi. Savcılık, bahsi geçen cümlenin şüpheliye ait olduğunu ve hemen arkasından Gül Tut'un fiziki zorlama suretiyle pencereden aşağıya itildiği kanaatini rapor etti.

Dosyada bulunan tanık ifadeleri de iddianamenin önemli delilleri arasında gösterildi. Olay sırasında evde bulunan tanıklardan birinin, ilk ifadesinden farklı olarak daha sonra verdiği beyanda, Gül Tut'un kızının iki eliyle annesini kavrayarak pencereden aşağı ittiğini anlattığı belirtildi. Savcılık, tanığın daha sonra yaptığı açıklamaların telefon kayıtlarıyla da desteklendiğini kaydetti.

ANNESİNİN ÖLMESİNİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ MESAJLAR BULUNDU

İddianamede, şüphelinin olaydan önce annesine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddialarına da yer verildi. Bazı tanıkların, Tuğyan Ülkem Gülter'in çeşitli zamanlarda annesini camdan atacağını söylediğini öne sürdüğü, dijital incelemelerde ise annesinin ölmesini istediğini ifade ettiği değerlendirilen çok sayıda mesajın tespit edildiği aktarıldı.

Dosyada yer alan teknik incelemelerde, olay öncesinde üç farklı darbe sesinin kaydedildiği, ilk sesin ardından yaklaşık yedi saniye boyunca odadaki kişilerden herhangi bir yardım çağrısı ya da panik tepkisi duyulmadığı ifade edildi. Savcılık, bu bulgunun olayın ani gelişen bir kaza ihtimaliyle uyuşmadığını değerlendirdi.

Olayın intihar ya da kaza sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimalleri de soruşturma kapsamında araştırıldı. Evde yapılan kriminal incelemelerde zeminde kaymaya neden olabilecek herhangi bir madde bulunmadığı, Gül Tut'un sağlık geçmişinde intihar eğilimine işaret eden bir veriye rastlanmadığı, çok sayıda tanığın ise sanatçının yükseklik korkusu bulunduğunu anlattığı belirtildi. Bilirkişiler de pencerenin yapısı ve maktulün fiziksel özellikleri dikkate alındığında dışarıdan bir müdahale ihtimalinin daha güçlü olduğu yönünde görüş verdi.

YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI

Adli Tıp Kurumu ise ölüm şeklinin yalnızca tıbbi örneklerle kesin olarak belirlenemeyeceğini, bunun adli soruşturmanın değerlendirmesiyle ortaya konulabileceğini ifade etti.

İddianamede, şüphelinin olay sonrasında dijital delilleri ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu da iddia edildi. Eski erkek arkadaşından mesajları silmesini istediği, tanık beyanlarını etkilemeye çalıştığı, telefonunu değiştirdiği ve cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü iddiaları dosyada yer aldı. Ayrıca yurt dışına çıkış imkanlarını araştırdığına ilişkin tespitler de soruşturma evrakına girdi.

UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

Telefon incelemelerinde şüphelinin internet geçmişinde uyuşturucu maddelerin saçta tespit edilme sürelerine ilişkin aramalar ile suç ve dedektiflik temalı içeriklere yönelik araştırmalar bulunduğu kaydedildi. Buna karşılık yapılan toksikolojik incelemelerde şüpheli ve tanıktan alınan örneklerde uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Toplanan tanık anlatımları, dijital materyaller, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışları birlikte değerlendiren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Dosya, yargılamanın yapılması için mahkemeye gönderilirken, sanığın hukuki durumuna ilişkin nihai kararı mahkeme verecek.

Gazeteci Emrullah Erdinç iddianame dosyasını paylaştı. İşte Erdinç'in paylaştığı iddianame: