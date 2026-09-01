Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi. Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandıGülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandıGündem

DALGIÇ POLİSLER GÖZALTINDA

Aralarında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirildi.

Gülistan soruşturma 5’inci dalga: Bir dalgıç polis daha tutuklandı - Resim : 2

1 POLİS DALGIÇ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan dalgıç polisler, adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen dalgıç polislerden G.G. tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülistan soruşturma 5’inci dalga: Bir dalgıç polis daha tutuklandı - Resim : 3

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Şüphelilerden 2’si daha bugün adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğeri tutuklandı

"Gerçekler daha fazla gizlenemez": Gülistan Doku’nun avukatından adalet çağrısı"Gerçekler daha fazla gizlenemez": Gülistan Doku’nun avukatından adalet çağrısıGündem