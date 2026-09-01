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Gülistan Doku dosyasında soruşturmayı yürüten Erzurum Başsavcılığı, somut delil karartma ve delil uydurma şüpheleri üzerine defalarca tutuklama talebinde bulundu. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, "adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı" gerekçesiyle bu talepleri reddetti.

Gülistan Doku dosyasının avukatı Ali Çimen, Erzurum Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeleri paylaştı. Çimen, savcılığın defalarca yaptığı tutuklama taleplerinin Sulh Ceza Hakimliği tarafından "gerekçesiz" şekilde reddedildiğini belirterek, "Organize örtbas çöksün" çağrısında bulundu.

Avukat Ali Çimen, Erzurum Başsavcılığı’nın soruşturmayı "etkin ve etkili" bir şekilde yürüttüğünü vurguladı. Ancak Başsavcılığın tutuklam taleplerinin Sulh Ceza Hakimliği tarafından her seferinde geri çevrildiğini ifade etti. Çimen, mahkemenin bu ret kararlarını "adli kontrolün yeterli olacağı" şeklindeki gerekçesiz bir yaklaşımla savunduğunu belirtti.

10’DAN FAZLA KİŞİ DELİL KARARTMAKTAN TUTUKLANDI

Dosyada delil karartma ve delil uydurma suçlarının işlendiğinin bizzat aynı mahkeme tarafından kabul edildiğini hatırlatan Çimen, şu bilgileri paylaştı:

"

dosyasında delil karartma ve delil uydurma şeklinde suçların işlendiği aynı Sulh Ceza Mahkemesinin de kabulünde olup, ondan fazla kişi hakkında tutuklama kararları vermiştir. Yine bu dosyada firari şahısların varlığı bilinen bir durumdur."



"TOPLUMDA DERİN BİR ENDİŞE VAR"

Kaçma ve delil karartma şüphesinin bu kadar yoğun olduğu bir dosyada hala tutuklama kararı verilmemesinin kamu vicdanını yaraladığını belirten Çimen, durumun toplumda derin bir endişeye yol açtığını ifade etti.

Açıklamasını sert bir dille noktalayan Avukat Ali Çimen, “Ucu nereye giderse gitsin. Bırakın çöksün organize örtbas” diyerek, dosyanın üzerindeki sis perdesinin aralanması için tam yetkili bir yargı süreci talep etti.

NE OLMUŞTU

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku olayı, 2026 yılında kurulan özel bir Cumhuriyet Başsavcılığı birimi ve gizli tanık ifadeleriyle cinayet ve delil karartma soruşturmasına dönüştü.

Kayboluşu: Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kayboldu.

İlk Soruşturma: Son olarak eski erkek arkadaşı yabancı uyruklu Zaynal Abakarov ile görüştüğü belirlendi. Arama çalışmaları uzun süre Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı ancak sonuç alınamadı. Dosya uzun süre "intihar" şüphesiyle kapalı kaldı.

2026 YILINDAKİ YENİ GELİŞMELER VE SORUŞTURMA

Başsavcılık Hamlesi: Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu göreve gelmesinin ardından dosyada özel birim oluşturdu; sim kartının Ankara'da sinyal vermesi ve hastane kayıtlarındaki çelişkilerle soruşturma derinleştirildi.

Vali ve Gözaltılar: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "delil karartma", "resmi belgeyi imha etme" ve "suç kanıtlarını gizleme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Geniş Operasyonlar: Soruşturma kapsamında eski valinin eşi Handan Sonel, Zaynal Abakarov'un eski polis üvey babası Engin Yücer dahil pek çok kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılarak ABD'de yakalandı. Sahadaki arama ve dijital inceleme çalışmaları devam ediyor.