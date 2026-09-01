Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in öncü verisi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), "2026 Ağustos Ayı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" verileri açıklandı.
İTO'ya göre emekli Ocak maaş zam oranı hesaplandı: İşte ilk rakamlar
İTO’nun ağustos ayı enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci yarıyıl zam oranı yüzde 14,61 olarak hesaplandı. İşte tahminin maaşlara yansıması...Süleyman Çay
İndeks ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,66 yükseldi. Endeksin yıllık artışı ise 2026 Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,96 oldu.
İTO enflasyon verilerine göre emekli maaş zam oranı ortaya çıktı. Yıllık yüzde 34,96’lık bir enflasyon farkına göre maaşlara yansımasını YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay hesapladı.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76 farkı temmuz ayında aldı. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL seviyesine geldi.
İTO’nun 34,96’lık enflasyon verisi hesabında ikinci yarıyılda 14,61’lik zam oranı çıkıyor.
23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 14,61’lik zam oranı ile 26 bin 992 TL’ye gelmiş olacak.
25 bin TL maaşı olan biri ise 28 652 TL’ye maaşı çıkmış olacak. 30 bin TL alan 34 bin 383 TL’ye 40 bin TL olan maaş ise 45 bin 844 TL’ye zam oranı ile hesaplandı.
NOT: Bu hesaplama İTO verilerine göre yapılmıştır. TÜİK'in 6 aylık verilerinin belirlenmesinin ardından Ocak maaş zamları netleşecek.