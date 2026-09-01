Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti

Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti

Gençlerin kariyer hayallerindeki şirketler belli oldu. 98 bin üniversite öğrencisi ve 39 binden fazla genç profesyonelin katıldığı araştırmada dünya devleriyle Türk şirketleri yarıştı. İşte 20’nci sıradan zirveye uzanan liste…

Kaynak: Diğer
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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 1

GENÇLERİN GÖZDESİ ŞİRKETLER AÇIKLANDI
Gençlerin kariyer tercihlerine ışık tutan 2026 En Gözde Şirketler araştırmasının sonuçları belli oldu. Realta Danışmanlık tarafından hazırlanan araştırmaya 98 bin 28 üniversite öğrencisi ile 39 bin 627 genç profesyonel katıldı. İşte gençlerin en çok çalışmak istediği 20 şirket…

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 2

20. ANADOLU EFES
Listenin 20’nci sırasında Anadolu Efes yer aldı. Şirket, gençlerin en çok çalışmak istediği işverenler arasında kendine yer buldu.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 3

19. BAT
BAT, araştırmada 19’uncu sıraya yerleşti. Şirket, genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerinin tercih ettiği markalar arasında öne çıktı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 4

18. TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler sıralamasında 18’inci oldu.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 5

17. VODAFONE
Telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden Vodafone, listenin 17’nci basamağında yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 6

16. L’ORÉAL
Kozmetik sektörünün küresel markalarından L’Oréal, gençlerin tercihinde 16’ncı sıraya yerleşti.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 7

15. QNB
Finans sektöründen QNB, 2026 En Gözde Şirketler araştırmasında 15’inci sırada yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 8

14. DANONE
Gıda sektörünün dünyaca tanınan markalarından Danone, listenin 14’üncü sırasında kendine yer buldu.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 9

13. GARANTİ BBVA
Bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Garanti BBVA, gençlerin tercihlerinde 13’üncü sıraya yerleşti.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 10

12. MICROSOFT
Teknoloji devi Microsoft, gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler arasında 12’nci basamakta yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 11

11. ŞİŞECAM
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Şişecam, araştırmada 11’inci sıraya yerleşti.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 12

10. BOSCH
Bosch, gençlerin çalışmayı en çok arzu ettiği şirketler listesinde ilk 10’a girmeyi başardı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 13

9. TEI
Havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TEI, listenin 9’uncu sırasında yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 14

8. COCA-COLA
Coca-Cola, gençlerin en gözde işverenleri sıralamasında 8’inci basamakta kendine yer buldu.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 15

7. ASELSAN
Savunma sanayisinin önemli şirketlerinden ASELSAN, araştırmada 7’nci sıraya yerleşti.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 16

6. TURKISH AEROSPACE
Havacılık ve savunma alanında faaliyet gösteren Turkish Aerospace, gençlerin tercihinde 6’ncı sırada yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 17

5. MERCEDES-BENZ
Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Mercedes-Benz, listenin 5’inci sırasında yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 18

4. AMAZON
E-ticaret ve teknoloji devi Amazon, gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler arasında 4’üncü oldu.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 19

3. P&G
P&G, araştırmada zirveye yaklaşan şirketlerden biri oldu ve 3’üncü sırada yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 20

2. UNILEVER
Listenin ikinci sırasında Unilever bulunuyor. Şirket, binlerce genç katılımcının tercihiyle zirvenin hemen arkasında yer aldı.

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Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti - Resim: 21

1. TURKISH AIRLINES
Ve listenin zirvesinde Turkish Airlines yer aldı. Şirket, 2026 En Gözde Şirketler araştırmasında üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin en çok çalışmak istediği şirket olarak ilk sıraya yerleşti.

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