Gençlerin çalışmak istediği 20 şirket belli oldu: Zirvedeki isim dikkat çekti

GENÇLERİN GÖZDESİ ŞİRKETLER AÇIKLANDI

Gençlerin kariyer tercihlerine ışık tutan 2026 En Gözde Şirketler araştırmasının sonuçları belli oldu. Realta Danışmanlık tarafından hazırlanan araştırmaya 98 bin 28 üniversite öğrencisi ile 39 bin 627 genç profesyonel katıldı. İşte gençlerin en çok çalışmak istediği 20 şirket…