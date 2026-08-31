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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5’inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı.

Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında balık adamlar Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında elde edilen yeni bulguları açıklamış ve arama-kurtarma kayıtlarıyla Dalgıç Kayıt Defterindeki verilerin uyuşmadığını, Gülistan Doku'nun ölümüne intihar süsü vermek amacıyla bazı eşyalarının denizin dibine sonradan yerleştirilmiş olma ihtimalinin değerlendirildiğini açıklamıştı.