Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına konu olan uyuşmazlık Gaziantep'te yaşandı. Kira sözleşmesi devam ederken kiraladığı evin satılması üzerine bir kiracı, 300 dolarlık depozitosunu eski ev sahibinden talep etti.
Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek?
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiralanan evin satılması halinde depozitonun hangi ev sahibinden talep edileceğine ilişkin önemli bir karara imza attı. Ev satılırsa depozitoyu kim ödeyecek? Ev sahibi mi, kiracı mı? İşte ayrıntılar...Kaynak: Diğer
Kiracı, 12punto'nun haberine göre satışın ardından kira ödemesi yapmayarak depozito tutarının kiraya mahsup edilmesini istedi.
Eski ev sahibiyle yaşanan anlaşmazlığın çözülememesi üzerine kiracı, bedelin tahsili amacıyla icra takibi başlattı.
Dosya, Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.
YEREL MAHKEME YENİ MALİKİ SORUMLU TUTTU
Yerel mahkeme, evin satılmasıyla birlikte yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğine karar verdi.
Mahkeme, bu nedenle depozito alacağının eski ev sahibinden değil, yeni malikten talep edilmesi gerektiğine hükmetti.
Ancak karar, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.
DEPOZİTOYU KİME DEVRETTİĞİNİ ESKİ MALİK KANITLAYACAK
Yargıtay, taşınmazın el değiştirmesiyle yeni malikin kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve borçları devraldığını belirtti.
Ancak kira ilişkisinin başlangıcında kiracıdan güvence bedelini alan eski malikin, bu bedeli yeni malike aktarması gerektiğine dikkat çekti.
Daire, depozitonun yeni malike devredildiğini ispatlama yükümlülüğünün eski malikte olduğunu vurguladı.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
“Davalı (eski ev sahibi) malikin kira ilişkisinin başlangıcında teslim aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerekir.”
Yargıtay, depozito bedelinin yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde ise güvence bedelini teslim alan önceki malikin iade yükümlülüğünün devam edeceğine hükmetti.
KİRACILAR AÇISINDAN ÖNEMLİ KARAR
Karar, kiracının depozitosunu hangi durumda eski ev sahibinden talep edebileceğini netleştirdi.
Buna göre evini satan eski malik, kiracıdan aldığı depozitoyu yeni ev sahibine devretmekle yükümlü olacak.
Ancak bu devri yaptığını belgeleyemezse kiracı, güvence bedelinin iadesi için eski ev sahibine başvurabilecek.
Yargıtay'ın kararı, kiracısı bulunan taşınmazların el değiştirmesi sırasında depozitonun akıbetine ilişkin önemli bir hukuki çerçeve ortaya koydu.