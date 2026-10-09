atv’de yeni sezonda izleyicisiyle buluşan ‘Aşk ve Taht’, tüm kategorilerde 1’in altında reyting aldığı 5. bölümüyle ekranlara veda etti.

Başrollerinde Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas’ın olduğu dizi, büyük umutlarla sezona başlamıştı. Daha ilk bölümde beklenenin çok uzağında kalan yapım için alarm zilleri çalıyordu. Bölümler ilerlese de rüzgârı tersine çeviremedi. ‘Aşk ve Taht’, reyting canavarına yenik düştü. Dizi, 2026-2027 sezonunun en kötü reyting alan dizisi olarak Türk Televizyon Tarihi’ne geçti. Sanırım, son yıllarda final bölümünde bu kadar kötü reyting alan bir diziyi ilk defa gördük. Çünkü bütün kategorilerde (Total, AB ve ABC1) 1’in altında reyting alarak final yapmak hakikaten şaşırtıcı bir sonuçtur. Açıkçası, kimse bu kadarını beklemiyordu.

İzleyici, artık dönem işleri görmekten sıkıldı. Yıllardır hemen hemen neredeyse her dönem işlendi. Hâlihazırda devam eden tarihî dizi (Mehmed Fetihler Sultanı) haricinde galiba ekranlar, biraz bu duruma ara vermeli. Geçen sezon yayınlanan ve final yapan ‘Kuruluş Orhan’dan sonra ‘Aşk ve Taht’ da bunun sinyallerini verdi.

Köfte Necmi çılgınlığa devam ediyor

6 Kasım’da vizyona girecek ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’nda Köfte Necmi karakteriyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Timur Acar, karakterin bu kez Almanya macerası ile seyirci karşısına çıkacağını söyledi.

Oyuncu, “Köfte Necmi biraz çılgın bir karakter. Bu kez bir Almanya yolculuğu var. Sınırları yürüyerek aşma meselesi de var. Biraz güncel konulara değiniyoruz; zaten güncel meseleleri işlemeyi seviyoruz ve hemen hemen her filmde bunlardan besleniyoruz. Bu sefer de seyirciler Köfte Necmi’nin Almanya’daki çılgınlıklarını izleyecek diyebilirim” dedi.

‘Çakallarla Dans’ ekibinin yıllar içinde bir aileye dönüştüğünü vurgulayan Timur Acar, serinin uzun soluklu olmasında ekip arasındaki samimiyetin önemli bir payı olduğunu belirtti.

Toprağın Kanatları Sergisi açıldı

Seramik sanatçısı Atila Çakır’ın ‘Toprağın Kanatları’ başlıklı kişisel sergisi, Haliç Sanat 2’de ziyarete açıldı.

Sergi, kuş figürleri üzerinden özgürlük, aidiyet ve insanın doğayla kurduğu ilişkiye bakıyor. Sanatçının yalın ve stilize formları, kuşların yalnızca dış görünüşünü değil; hareket ve uçma duygusunu da yansıtıyor. Yapıtlar, toprağa bağlılık ile özgürleşme arzusu arasındaki karşıtlığı görünür kılarken kuşları göç, aidiyet ve ortak hafıza gibi kavramlarla ilişkilendiriyor. Sergi, seramiğin doğası ile kuşların temsil ettiği hareket ve özgürlük duygusunu bir araya getirerek geçmiş, mekân ve bugün arasında bir bağ kuruyor.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, 31 Ocak 2027’ye kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.