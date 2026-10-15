Kaynak: Haber Merkezi / AA

Türkiye genelinde sağanak alarmı verildi.

Meteoroloji, bazı bölgelerde sel ve su baskınına yol açabilecek şiddetli yağışlara dikkat çekerken Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için fırtına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için ise toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Bazı bölgelerde yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin edilirken Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 70 kilometre hıza ulaşabilen fırtına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık.

Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."