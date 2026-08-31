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Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin kaptanının mahkemede verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre kaptan, mahkemede verdiği ifadede kazanın dalgaların ardından geminin ön tarafının kopmasıyla başladığını söyledi.

Kaptan, geminin ön bölümünün kopmasının ardından alabora olduğunu belirterek kazanın meydana gelişine ilişkin ilk savunmasını yaptı.

“DENİZE AÇILMADA SORUN YOKTU” SAVUNMASI

Kaptan ifadesinde, denize açılmadan önce meteoroloji verilerinin incelendiğini ve bu verilere göre sefere çıkılmasında herhangi bir sorun bulunmadığını öne sürdü.

Ayrıca geminin sertifikasyonunun da hem seyir hem de idari açıdan gerekli izinlere sahip olduğunu belirtti. Kazanın meydana geldiği sırada yaşananların ve geminin neden alabora olduğunun teknik incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

MAHKEMEDEN TÜRKİYE KARARI

Facianın ardından mahkeme, soruşturmanın kapsamının genişletilmesine yönelik önemli kararlar aldı.

Mahkeme; teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini ve olayla ilgili diğer belgelerin tamamlanmasını istedi. Bunun yanı sıra kazayla ilgili Türkiye’de herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesine karar verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Geminin alabora olmasına ilişkin soruşturma kapsamında teknik veriler ve tanık ifadeleri mercek altına alınacak.

Kaptanın ilk ifadesinde öne sürdüğü geminin ön tarafının koptuğu iddiasının doğru olup olmadığı teknik incelemelerle ortaya çıkacak.