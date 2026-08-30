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Kaynak: Haber Merkezi

KKTC’nin Girne açıklarında bir yolcu gemisi battı. Gemide 267 kişi bulunduğu belirtilirken, 237 kişinin kurtarıldığı 8 kişinin ise hayatını kaybettiği duyuruldu. 17 kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'GEMİ KAPTANI VE 7 GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını duyurdu. Üstel, bölgeye çok sayıda dalgıç ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini, kurtarılan yolcuların tedavilerinin gerçekleştirildiği ve Girne Limanı'na çıkarıldığını belirtti.

Kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını vurgulayan Üstel, herhangi bir ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.