Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği CHP'li: Kendisine çok yakın bir isim

Önder Sav CHP Genel Sekreteri iken parti binasının güvenliğine bir liste verdiği söyleniyordu. Bu listede içeri giremeyeceklerin adı yazılıydı.

Listedeki tüm isimleri öğrenemedim ama Gürsel Erol’un olduğunu biliyorum.

O liste hala duruyor mu bilmem ama Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan vekilin en başlardan gireceğini tahmin edebiliyorum.