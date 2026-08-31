CHP içerisinde Kılıçdaroğlu sonrası döneme hazırlanan isimler arasında güç savaşları devam ederken, süreç boyunca orta yolcu bir imaj çizen Gürsel Erol'dan rahatsız olduğu söyleniyordu.
Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği CHP'li: Kendisine çok yakın bir isim
Mutlak butlan sonrası CHP yönetiminin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özel ve ekibinin partiden ayrılmasına rağmen parti için disiplin ve bütünlüğü sağlayamadığı konuşulurken; Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği isim belli oldu.Aykut Metehan
Ancak ODA TV'den Hürrem Elmasçı'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği isim Gürsel Erol değil, kendisine çok yakın bir isim...
Elmasçı'nın "Kılıçdaroğlu'nun yaka silktiği CHP'li" başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle:
Duyumlar CHP cephesinden: Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaka silktiği bir milletvekili olduğunu, kendisini uyardığı halde sözlerini dikkate almadığı konuşuluyor.
O isme geçmeden evvel partide daha önce yaşanan benzer bir hadiseyi anlatayım size.
Önder Sav CHP Genel Sekreteri iken parti binasının güvenliğine bir liste verdiği söyleniyordu. Bu listede içeri giremeyeceklerin adı yazılıydı.
Listedeki tüm isimleri öğrenemedim ama Gürsel Erol’un olduğunu biliyorum.
O liste hala duruyor mu bilmem ama Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan vekilin en başlardan gireceğini tahmin edebiliyorum.
Haberlerini muhakkak görmüşsünüzdür, Berhan Şimşek bir süredir özel hayatıyla epey yer alıyor haberlerde. Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle kendisini uyarmış, bu kadar ortada olmamasını, televizyona çıkmamasını tembihlemiş.
Lakin Berhan Şimşek’in bu sözleri pek dinlemediğini görüyoruz.
Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Berhan Şimşek’i Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirdi. Haziran ayı başında oldu bu atama.
Aldığım duyumlara göre daha o zaman konuşmuş Şimşek’le ve özel hayatı ile ilgili konuların gündemde olmamasına özen göstermesini rica etmiş.
Gelin görün ki geçen ay olaylar yine alevlendi. Eski sevgilisinin şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı, sonra bu kararın uzaltılması haber oldu. Taraflar birbirini suçlayan açıklamalarda bulundu, konu uzadı da uzadı…
Oysa Kılıçdaroğlu’nun bu meselelerin unutulması için çaba gösterdiği söyleniyor. Berhan Şimşek’e yaptığı uyarıların sebebi de bu mesele…