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Kaynak: İHA

KKTC'nin Girne kenti açıklarında "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldığı belirtildi. Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kayıp durumdaki son 1 kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.