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Gelecek sezon hem Trendyol Süper Lig'de unvanını korumak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atmak isteyen Galatasaray, finansal dünyada gücüne güç katıyor. Kulübün prestijine ve küresel marka değerine yakışır gelirler elde etmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, forma göğüs reklamı için iki ayrı dev sponsorluk planlamasını hayata geçirdi.

SOCAR İLE 3 YILLIK AVRUPA DÖNEMİ KAPANDI

Sarı-kırmızılı ekibin, Azerbaycan merkezli enerji devi SOCAR ile üç yıl önce imzaladığı ve futbol takımının sadece Avrupa kupalarındaki müsabakalarını kapsayan forma göğüs reklamı sözleşmesi resmen nihayete erdi. Bu önemli ayrılığın ardından vakit kaybetmeden kolları sıvayan Galatasaray idarecileri, vizyoner bir adım atarak UEFA Şampiyonlar Ligi arenası için dev firmalarla resmi sponsorluk görüşmelerine başladı. Avrupa arenası için hedeflenen gelir çıtası oldukça yüksek tutuluyor.

SÜPER LİG’DE PASİFİK HOLDİNG İLE YOLA DEVAM: RAKAM GÜNCELLENDİ

Avrupa için yeni bir ortak arayışı titizlikle sürerken, Galatasaray'ın yerel ligdeki ana destekçisiyle olan birlikteliği ise güven tazeleyerek perçinlendi.

Trendyol Süper Lig kulvarında uzun süredir kulübün en önemli iş ortaklarından biri olan Pasifik Holding, yeni sezonda da futbol takımının forma göğüs sponsorluğunu üstlenmeyi sürdürecek. Sarı-kırmızılı yönetimin, mevcut sponsorluk anlaşmasını yıllık 10 milyon euro gibi son derece ciddi bir bedelle revize ederek resmiyete döktüğü öğrenildi.