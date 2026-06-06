Türkiye'nin kritik savunma sanayisi yatırımlarına ev sahipliği yapan Bolu'nun Gerede ilçesinde stratejik bir el değiştirme süreci yaşanıyor.
Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi
Bolu'nun Gerede ilçesinde TMSF yönetiminde bulunan Assan Savunma tesisleri, Arca Savunma, Limak ve Roketsan konsorsiyumu tarafından satın alınıyor.Derleyen: Baran Yalçın
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen Assan Savunma'nın Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dev tesisinin; Arca Savunma, Limak ve Roketsan'dan oluşan güçlü bir konsorsiyum tarafından satın alınacağı öğrenildi.
SAVUNMA SANAYİSİNDE DEV ORTAKLIK
Edinilen bilgilere göre, mühimmat, bomba gövdeleri ve çeşitli savunma sistemleri alanında üretim yapan tesisin yeni sahiplerine devri için resmi işlemler devam ediyor.
Türkiye'nin önde gelen savunma ve sanayi devleri Arca Savunma, Limak ve Roketsan güçlerini birleştirerek, stratejik öneme sahip bu fabrikayı bünyelerine katmaya hazırlanıyor.
BOLU GEREDE, SAVUNMANIN KALBİ OLMAYI SÜRDÜRECEK
Gerede OSB'de önemli bir üretim ve istihdam merkezi konumunda olan Assan Savunma, uzun yıllardır Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik mühimmatların tedarikinde kilit bir rol oynuyordu.
Sektörün üç büyük oyuncusunun bu yatırımı devralmasıyla birlikte, Bolu'nun ulusal savunma sanayisindeki ağırlığının daha da artması ve bölgedeki üretim kapasitesinin yeni yatırımlarla desteklenmesi bekleniyor.
TMSF SATIŞ SÜRECİNDE SONA GELİNDİ
Geçmiş dönemde TMSF yönetimine devredilen Assan Savunma için yürütülen satış prosedürleri kapsamında sona yaklaşıldı. Gerede'deki ana üretim merkezinin, Arca Savunma, Limak ve Roketsan ortaklığına devrine yönelik yasal ve idari işlemlerin kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Devir işlemlerinin bitmesinin ardından tesisin, yeni konsorsiyumun vizyonu doğrultusunda üretime hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.