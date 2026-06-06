Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi

Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde TMSF yönetiminde bulunan Assan Savunma tesisleri, Arca Savunma, Limak ve Roketsan konsorsiyumu tarafından satın alınıyor.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
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Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi - Resim: 1

Türkiye'nin kritik savunma sanayisi yatırımlarına ev sahipliği yapan Bolu'nun Gerede ilçesinde stratejik bir el değiştirme süreci yaşanıyor.

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Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi - Resim: 2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen Assan Savunma'nın Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dev tesisinin; Arca Savunma, Limak ve Roketsan'dan oluşan güçlü bir konsorsiyum tarafından satın alınacağı öğrenildi.

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Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi - Resim: 3

SAVUNMA SANAYİSİNDE DEV ORTAKLIK

Edinilen bilgilere göre, mühimmat, bomba gövdeleri ve çeşitli savunma sistemleri alanında üretim yapan tesisin yeni sahiplerine devri için resmi işlemler devam ediyor.

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Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi - Resim: 4

Türkiye'nin önde gelen savunma ve sanayi devleri Arca Savunma, Limak ve Roketsan güçlerini birleştirerek, stratejik öneme sahip bu fabrikayı bünyelerine katmaya hazırlanıyor.

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Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi - Resim: 5

BOLU GEREDE, SAVUNMANIN KALBİ OLMAYI SÜRDÜRECEK

Gerede OSB'de önemli bir üretim ve istihdam merkezi konumunda olan Assan Savunma, uzun yıllardır Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik mühimmatların tedarikinde kilit bir rol oynuyordu.

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Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi - Resim: 6

Sektörün üç büyük oyuncusunun bu yatırımı devralmasıyla birlikte, Bolu'nun ulusal savunma sanayisindeki ağırlığının daha da artması ve bölgedeki üretim kapasitesinin yeni yatırımlarla desteklenmesi bekleniyor.

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Dev savunma sanayi tesisi satılıyor: 2 büyük firma kafa kafaya verdi - Resim: 7

TMSF SATIŞ SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Geçmiş dönemde TMSF yönetimine devredilen Assan Savunma için yürütülen satış prosedürleri kapsamında sona yaklaşıldı. Gerede'deki ana üretim merkezinin, Arca Savunma, Limak ve Roketsan ortaklığına devrine yönelik yasal ve idari işlemlerin kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Devir işlemlerinin bitmesinin ardından tesisin, yeni konsorsiyumun vizyonu doğrultusunda üretime hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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