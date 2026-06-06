İç ve dış piyasalarda altın fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca vatandaş, haftanın son işlem gününde yaşanan sert fiyatlama karşısında şoke oldu. Hafta sonunun ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorusuna yanıt aranırken, uluslararası piyasalardan gelen teknik sinyaller altındaki yükseliş trendinin ciddi bir darbe aldığını gösteriyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Haziran 2026)
Altın yatırımcısının korktuğu senaryo ABD’den gelen veriyle resmen gerçekleşti. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentileri aşarak 172 bin olarak açıklanması, FED’in faiz indirimi umutlarını baltaladı ve altında tarihi bir çöküşü tetikledi.ONS altın yönü 33 ay sonra kokulan eşikten aşağı yöne çevrildiDerleyen: Züleyha Öncü
Ons Altında Tarihi Kırılma: 200 Günlük Ortalama Aşağı Geçildi
Altının ons fiyatı, geride bıraktığımız haftada tam %4,7 değer kaybederek haftayı 4.328 dolardan kapattı. Piyasaları sarsan bu düşüşün arkasında, ABD’de mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin 88 bin olan beklentileri katlayarak 172 bin olarak gerçekleşmesi yer aldı. Güçlü istihdam verisiyle birlikte FED’in enflasyona daha fazla odaklanacağı ve faiz indirimlerini erteleyeceği öngörüsü, cuma günü panik satışlarını getirdi.
Dolar endeksinin 2 ay aradan sonra yeniden 100 seviyesini aşması ve ABD tahvil faizlerinin yukarı tırmanmasıyla altın, son 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu süreçte en büyük kırılma teknik tarafta yaşandı:
Ons altın, analistlerin en kritik destek olarak gösterdiği ve cuma günü itibarıyla 4.427 dolarda bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını 33 ay sonra ilk defa aşağı kırdı. En son Eylül 2023’te bu ortalamanın altına sarkan ons altın, 2026 yılı içinde bu seviyeyi 3 kez test etmiş ve her defasında yukarı tepki vermişti. Ancak Orta Doğu’daki stresin yanına ABD’den gelen kuvvetli veri de eklenince bu kez kale yıkıldı. Analistler, fiyatlarda yeniden toparlanma aranması için 4.427 doların üzerine acilen geri dönülmesi gerektiğini vurguluyor.
Gram Altın Bir Haftada 282 Lira Eridi
Küresel piyasalardaki ons depremi, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan vurdu. Haftaya 6.689 TL seviyesinden başlayan gram altın, cuma kapanışı itibarıyla 6.407 TL’ye geriledi.
6 Haziran 2026 altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 6.408,30 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.253,28 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.442,49 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.694,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.013,14 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.866,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.327,45 dolar
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.