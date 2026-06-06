Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Haziran 2026)

Dolar endeksinin 2 ay aradan sonra yeniden 100 seviyesini aşması ve ABD tahvil faizlerinin yukarı tırmanmasıyla altın, son 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu süreçte en büyük kırılma teknik tarafta yaşandı:

Ons altın, analistlerin en kritik destek olarak gösterdiği ve cuma günü itibarıyla 4.427 dolarda bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını 33 ay sonra ilk defa aşağı kırdı. En son Eylül 2023’te bu ortalamanın altına sarkan ons altın, 2026 yılı içinde bu seviyeyi 3 kez test etmiş ve her defasında yukarı tepki vermişti. Ancak Orta Doğu’daki stresin yanına ABD’den gelen kuvvetli veri de eklenince bu kez kale yıkıldı. Analistler, fiyatlarda yeniden toparlanma aranması için 4.427 doların üzerine acilen geri dönülmesi gerektiğini vurguluyor.