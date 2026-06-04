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Galatasaray, Jose Mourinho'nun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan derbi maçtan sonra sarı kırmızılı kulübün paylaşımlarına yönelik açtığı yaklaşık 2 milyon TL'lik tazminat davasının İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

GALATASARAY: 'MOURINHO'NUN AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI REDEDİLDİ'

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho’nun Galatasaray’ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir.

Mahkeme, Galatasaray’ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho’nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir.”