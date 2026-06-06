Fenerbahçe’de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken, adayların büyük transfer planları gündemi meşgul ederken altyapıdan yetişen bir isim sessiz sedasız Avrupa yolcusu olabilir.
Fenerbahçe'den bedavaya koparacaklar: Büyük cevher, Avrupa devine transfer oluyor
Fenerbahçe'de başkan adaylığı heyecanı sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin cevherini Avrupa ekibi bedava koparacak gibi gözüküyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...Alper Talha Şimşek
U19’DAN BENFİCA RADARINA UZANAN HİKAYE
Geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe U19 kadrosuna dahil edilen 2007 doğumlu Fildişi Sahilli stoper Adams Kone, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. Hem savunmanın merkezinde hem sağ bekte hem de ön liberoda görev yapabilen genç oyuncu, çok yönlülüğü sayesinde scout ekiplerinin ilgisini çekti.
BENFİCA B TAKIMI PLANI MASADA
Portekiz futbolunun oyuncu geliştirme konusunda en önemli kulüplerinden biri olan Benfica’nın, Kone’yi yakından takip ettiği öğrenildi. Portekiz ekibinin genç oyuncuyu doğrudan A takım yerine B takım projesinde değerlendirerek Avrupa futboluna hazırlamak istediği ifade ediliyor.
Benfica’nın bu stratejisi doğrultusunda Kone’yi fiziksel gelişimi, oyun temposu ve taktiksel uyumu açısından olgunlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.
PROFESYONEL SÖZLEŞME OLMAMASI BÜYÜK RİSK
15 Nisan 2007 doğumlu ve 1.81 boyundaki Adams Kone’nin Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamamış olması ise süreci kritik hale getiriyor. Bu durum, oyuncunun çok düşük bir yetiştirme bedeliyle takımdan ayrılmasının önünü açıyor.
Kulüp kaynaklarına göre Benfica’nın bu transferi düşük maliyetle bitirme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Bu da Fenerbahçe cephesinde “erken kayıp” tartışmalarını beraberinde getiriyor.
SCOUTLARIN DİKKATİNİ ÇEKEN ÖZELLİKLERİ
Fildişi Sahilli genç stoper; güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki sertliği ve oyun kurulumuna katkısıyla öne çıkıyor. Ayrıca pozisyon bilgisi ve birden fazla mevkide oynayabilmesi, onu “joker savunmacı” kategorisine sokuyor.
FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMI DA TAKİPTE
Adams Kone’nin Fildişi Sahili’nin genç milli takımlarında da forma giymesi, potansiyelini daha görünür hale getirmiş durumda. Avrupa kulüplerinin genç oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü, Benfica’nın da bu süreçte en somut adımı atan kulüp olduğu konuşuluyor.
FENERBAHÇE’DE TARTIŞMA BÜYÜYOR
Sarı-lacivertli taraftarlar ise hem altyapı planlaması hem de genç oyuncuların korunamaması konusunda yönetime eleştiriler yöneltmeye başladı. Özellikle Avrupa devlerinin bu yaşta oyuncuları kolayca kadrosuna katabilmesi, “erken profesyonelleşme” konusunu yeniden gündeme taşıdı.