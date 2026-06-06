Fenerbahçe'den bedavaya koparacaklar: Büyük cevher, Avrupa devine transfer oluyor

FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMI DA TAKİPTE

Adams Kone’nin Fildişi Sahili’nin genç milli takımlarında da forma giymesi, potansiyelini daha görünür hale getirmiş durumda. Avrupa kulüplerinin genç oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü, Benfica’nın da bu süreçte en somut adımı atan kulüp olduğu konuşuluyor.