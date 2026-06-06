SGK Uzmanı Okan Güray Bülbül en düşük emekli maaşı için net rakam verdi

Temmuz ayında memurlara %7'lik sözleşme zammı uygulanacak. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemin zammı olan %11'i aşan kısım üzerinden hesaplanacak. Yani %18,5'luk bir enflasyon senaryosunda, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı %18,5 değil, %14.65 seviyesinde kalacak. Bu da SSK emeklisine kıyasla yaklaşık 4 puanlık bir kayıp anlamına geliyor.