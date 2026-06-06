TÜİK’in açıkladığı son verilerle birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Geriye yalnızca Haziran ayı enflasyon verisi kalırken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül masadaki 3 kritik senaryoyu ve kök maaş tehlikesini detaylandırdı.
SGK Uzmanı Okan Güray Bülbül en düşük emekli maaşı için net rakam verdi
SGK Uzmanı Okan Güray Bülbül, en düşük emekli maaşı için masadaki 3 kritik senaryoyu ve kök maaş tehlikesini açıkladı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Bülbül, açıklanan son veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.61'lik zammın kesinleştiğini belirtti. Kesin zam oranını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyonu için ise masada üç farklı ihtimal bulunuyor:
İyimser Senaryo (%1 Enflasyon): Haziran ayında enflasyon %1 çıkarsa, 6 aylık toplam zam oranı %17.7 olacak.
Orta Senaryo (%1.5 Enflasyon): Haziran enflasyonu %1.5 olursa, zam oranı %18.35 seviyesine yükselecek.
Kötümser Senaryo (%2 Enflasyon): Enflasyon %2 bandında gelirse, toplam oran %18.94 ile %19 sınırına dayanacak.
Bülbül'e göre, iç ve dış piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenecek bu tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ufukta yüzde 18 ile 19 arasında bir zam görünüyor.
Olası %18,5'luk bir zam senaryosunda en kritik noktanın "kök aylık" uygulaması olduğuna dikkat çeken Bülbül, beklenen tehlikeyi şu sözlerle açıkladı:
"Mevcut durumda kök aylığı 20.000 TL'nin altında olan milyonlarca emekli, yasal düzenleme sayesinde 20.000 TL maaş alıyor. Ancak Temmuz zammı doğrudan hesaba yatan 20.000 TL'ye değil, kök aylığa uygulanacak. Eğer kök aylık %18,5 zamlanmasına rağmen 20.000 TL'yi aşamıyorsa, bu emeklilerin maaşı kağıt üzerinde artacak ancak ceplerine giren para yine 20.000 TL olarak kalacak.
Bu mağduriyetin önüne geçilmesi için Temmuz başında yasal bir düzenleme şart. Kulislerde konuşulan beklenti, en düşük emekli maaşının en az enflasyon oranında (veya %20'lik bir artışla) 24.000 TL seviyesine çekilmesi yönünde.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammı doğrudan enflasyona göre alırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranını "Toplu Sözleşme" belirliyor.
Temmuz ayında memurlara %7'lik sözleşme zammı uygulanacak. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemin zammı olan %11'i aşan kısım üzerinden hesaplanacak. Yani %18,5'luk bir enflasyon senaryosunda, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı %18,5 değil, %14.65 seviyesinde kalacak. Bu da SSK emeklisine kıyasla yaklaşık 4 puanlık bir kayıp anlamına geliyor.
Aradaki 4 puanlık farkın kapatılması ve refah payı eklenmesi yönünde taleplerin yükseleceğini belirten Doç. Dr. Bülbül, ekonomi yönetiminin mevcut duruşuna dikkat çekerek şu tahminde bulundu:
"Son 4 dönemdir oluşan zam farklarında herhangi bir eşitleme yapılmadı. Asgari ücrete ara zam hazırlığı olmaması, bayram ikramiyelerinin artırılmaması ve tüketimi kısmaya yönelik sıkı adımlar bize bir mesaj veriyor. Çalışan ve emeklinin alım gücünü korumak sosyal devletin gereği olsa da, mevcut enflasyonist etkiler nedeniyle Temmuz ayında bir refah payı düzenlemesi veya oransal eşitleme yapılacağını öngörmüyorum."