Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali

Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali

Fiat’ın Grizzly hamlesinin ardından gözler şimdi Toro Volcano’ya çevrildi. Güçlü motor seçenekleri, 4x4 altyapısı ve dikkat çeken tasarımıyla öne çıkan kompakt pick-up modelinin Türkiye pazarına giriş yapabileceği konuşuluyor. Peki Toro Volcano’nun özellikleri ve fiyatı ne kadar?

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Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali - Resim: 1

Fiat’ın yeni Grizzly hamlesi sonrası dikkatler markanın bir başka iddialı pick-up modeli Toro Volcano’ya çevrildi. Güçlü motor seçenekleri, dikkat çekici tasarımı ve arazi kabiliyetleriyle öne çıkan modelin Türkiye pazarına giriş yapabileceği konuşuluyor.

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Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali - Resim: 2

GÜÇLÜ MOTORLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’de özellikle Egea ailesiyle önemli satış başarılarına imza atan Fiat, pick-up segmentindeki iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Güney Amerika’da büyük ilgi gören Toro Volcano, hem ticari kullanıcıların hem de off-road meraklılarının radarına girmiş durumda.

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Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali - Resim: 3

Modelde iki farklı motor seçeneği sunuluyor.

1.3 litrelik Turbo Flex: 180 beygir güç üreten bu motor, şehir içi ve hafif arazi şartları için oldukça ideal bir sürüş sunuyor.

2.2 litrelik Turbodizel: Tam 200 beygir güç ve 450 Nm tork üreten bu canavar, 4x4 çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

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Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali - Resim: 4

HEM İŞE HEM MACERAYA UYGUN

Gelişmiş yakıt optimizasyonu, yüksek taşıma kapasitesi ve konfor odaklı iç mekânıyla Toro Volcano, iş hayatı ile arazi sürüşlerini bir araya getiren kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

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Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali - Resim: 5

FİYAT ARALIĞI NE KADAR?

Fiat Toro Volcano, üretim merkezi olan Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika pazarlarında yaklaşık 37 bin ila 42 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali - Resim: 6

Model henüz Avrupa’da resmi olarak satışa çıkmasa da Türkiye’de büyüyen pick-up pazarı ve Fiat’ın yerel stratejileri doğrultusunda ilerleyen dönemde ülkemize gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.

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Kaynak: Teknoloji Servisi
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