Fiat'tan Türkiye sürprizi: Grizzly sonrası Toro Volcano sinyali

Modelde iki farklı motor seçeneği sunuluyor.

1.3 litrelik Turbo Flex: 180 beygir güç üreten bu motor, şehir içi ve hafif arazi şartları için oldukça ideal bir sürüş sunuyor.

2.2 litrelik Turbodizel: Tam 200 beygir güç ve 450 Nm tork üreten bu canavar, 4x4 çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.