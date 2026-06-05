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Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen isimlerden biri de Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi olmuştu.

Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki Ganalı futbolcu için ara transfer döneminde girişimlerde bulunduğu ancak Danimarka ekibinin 30 milyon euroluk bonservis talebinde indirime gitmediği öğrenildi.

REAL MADRID DEVREYE GİRDİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın oyuncu için yeniden harekete geçmesi beklenirken, transfer yarışına sürpriz bir talip katıldı.

Dış basında yer alan habere göre, İspanyol devi Real Madrid'in, Caleb Yirenkyi için Nordsjaelland ile temas kurduğu öne sürüldü.

Danimarka temsilcisinin bonservis beklentisinin değişmediği ve 30 milyon euroyu ödemeye hazır kulüplerin oyuncu tarafıyla görüşme yapabileceği belirtildi.

DENGELER DEĞİŞTİ

Real Madrid'in devreye girmesiyle birlikte transferde dengelerin değiştiği ifade ediliyor. Ganalı futbolcunun da kariyerini İspanyol devinde sürdürme fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam eden Yirenkyi ile daha önce Galatasaray'ın yanı sıra Porto ve Strasbourg'un da ilgilendiği belirtilmişti. Ancak Real Madrid'in hamlesi sonrası transfer yarışında yeni bir dönem başladı.