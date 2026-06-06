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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Tele1 TV'nin ihale süreci durdurularak satış geri çekildi. Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan ve 19 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan satışın iptaline, Satış Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gerekçe gösterildi.

İPTALİN GEREKÇESİ: 28. MADDE

TMSF'nin aldığı durdurma kararında, Satış Yönetmeliği'nin "Satışın tatili veya ertelenmesi" başlıklı 28. maddesi işletildi. Bu madde, Fon Kurulu'na belirli mali şartların sağlanamaması veya kamu yararı gözetilmesi durumunda satışı her aşamada durdurma yetkisi veriyor.

Gerekçe gösterilen 28. Madde (1. Fıkra) şu ifadeleri içeriyor:

"Satış bedelinin, Fon alacağına rüçhanlı (öncelikli) alacakları, satışa konu mal, hak ve/veya varlıklarla temin edilen alacakları ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamadığının veya satış bedelinden Fona pay düşmeyeceğinin anlaşılması halinde yahut kamu yararının gerektirdiği durumlarda satış, Kurul tarafından her zaman tatil edilebilir veya ertelenebilir."

İHALE SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

İhale kararı ilk olarak Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştu. Tele1 TV için belirlenen satış bedeli 28 milyon TL olarak açıklanmıştı. Açık artırmanın 19 Haziran tarihinde yapılması planlanıyordu.

MURAT TAYLAN: ŞİRKETİN TASFİYESİNE DE KARAR VEREBİLİR

Kararı ise TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

''Tele1 TV ihalesi durduruldu. TMSF tarafından satış geri çekildi. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. Maddesi gerekçe gösterildi. Söz konusu madde Satışın tatili veya ertelenmesi başlığı taşıyor. Tele1 TV 28 milyon lira bedelle satış çıkartılmış ihale Nisan ayında resmi gazete yayınlanmıştı. 19 Haziran da yapılacağı duyurulan ancak durdurulan ihale için bundan sonra TMSF yeni bir ihale açabileceği gibi şirketin tasfiyesine de karar verebilir.''