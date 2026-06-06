Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, DEM Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, üzerinde uzlaşılan 7 maddelik 'kök yasa' taslağında şu kritik başlıklar öne çıkıyor:
Mustafa Çiftçi'nin dosyasındaki 7 madde sızdı: Bahçeli ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin perde arkası ortaya çıktı. Çiftçi'nin masasındaki 7 maddelik 'kod yasa' taslağı Bahçeli'ye sunuldu. Masada Terörsüz Türkiye ve PKK'lılar vardı.Aykut Metehan
Silah Bırakma ve Fesih Sonrası Dönem: PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararının ardından, örgüt üyelerine yönelik soruşturma ve kovuşturma gibi adli süreçlerin sona erdirilmesi.
İmralı’nın Statüsü: Abdullah Öcalan’ın süreç boyunca müzakereleri yürütebilmesi amacıyla yasal statüsünün ve fiziki koşullarının yeniden tanımlanması.
Kayyım Düzenlemesi: Yerel yönetimlerde uygulanan kayyum sistemine yönelik köklü değişiklikler.
Mevzuat Değişiklikleri: Türk Ceza Kanunu (TCK), Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve infaz düzenlemelerinde sürece uygun esnetmeler yapılması.
'UMUT HAKKI' BU AŞAMADA YOK
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, Öcalan’ın koşullu salıverilmesini içeren "umut hakkı" konusunun ise bu yasa taslağında yer almadığı belirtildi. Taslağın, sürecin ilk aşamasını bağlayacak bir "köprü yasa" niteliğinde tasarlandığı vurgulanıyor.
HEDEF MECLİS TATİLE GİRMEDEN İLK ADIM
AK Parti kurmayları ve hükümet kaynakları, yol haritasının titizlikle planlanan takvime göre ilerleyeceğini ifade ediyor. Siyasi kulislerde, yasal çalışmaların TBMM yaz tatiline girmeden önce Meclis başkanlığına sunulması beklentisi hakim.