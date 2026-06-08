MotoGP Macaristan

Balaton Park Circuit’te efsane Marc Marquez 100. galibiyetini Ducati ile aldı. Sakatlık ve ameliyatlarından sadece 1 ay sonra pole, sprint ve ana yarışı alarak kusursuz bir hafta sonu geçirdi. Jorge Martin ise takım arkadaşı Bezzecchi ile çarpışıp yarış dışı kaldığı için önümüzdeki yarışta 2 uzun tur (Long Lap) cezası çekecek. Yarış, yeni ve teknik açıdan zorlayıcı olan 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden koşuldu. Podyumun zirvesindeki çekişme tamamen mekanik verimlilik ve lastik yönetimi üzerine kuruluydu.

Marquez'in güç yönetimi! Marquez 2. turda liderliği Acosta’ya kaptırmış olsa da, Ducati’nin yeni aerodinamik paketi sayesinde düzlüklerde arka lastiği aşırı ısıtmadan takipte kaldı. 15. turda yaptığı atakla liderliği geri aldı ve yarışın son 5 turunda 1:37.2 bandındaki istikrarlı turlarıyla Acosta'nın baskısını kırdı.

Acosta’nın lastik kumarı… KTM sürücüsü Acosta, daha agresif bir ön lastik tercihi (Medium) ile başladı. İlk turlarda Marquez'e atak yapacak mekanik tutunmayı (grip) buldu ancak 18. turdan sonra ön lastik sol yanağındaki aşınma yüzünden viraj girişlerindeki çizgisini genişletmek zorunda kaldı. Arayı kapatamamasının temel sebebi buydu.

Bagnaia’nın güvenli üçüncülüğü. Pecco, Aprilia sürücülerinin (Martin ve Bezzecchi) kazasından sonra tamamen podyumu garantilemeye ve şampiyona puanına odaklandı. Ön taraftaki ikilinin temposundan tur başına ortalama 0.4 saniye yavaş kalsa da arka grubu rahat kontrol etti.

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha koltuğundaki temsilcimiz Toprak için bu yarış, MotoGP gridine "Ben bu işi çözüyorum" dediği ve net bir şekilde rüştünü ispatlama seansı oldu. Başlangıç pozisyonu 12. Sıra (Sıralamalarda 1:38.241) yaptı, 43:18.608 ile tamamladı (Lider Marquez’in +23.283 saniye arkasında).

En hızlı Yamaha sürücüsü Toprak! Fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo (43:24.532 ile 17. oldu) başta olmak üzere griddeki tüm Yamaha M1’leri geride bıraktı. M1'in düzlük hızı ve motor gücü dezavantajına rağmen bu sonucu alması tamamen onun sürüş stiliyle alakalı. Kültleşen geç frenlemesi! Üstünlüğü! Balaton Park'ın sert frenleme gerektiren 1. ve 12. virajlarında Toprak, WSBK'dan getirdiği o meşhur arka tekeri havada asılı tutan frenleme (TOPRAKLAMA) tekniğini kullandı. Yamaha'nın ön taraf hissini çok çabuk kavradığını, Quartararo'dan tur başına frenleme bölgelerinde yaklaşık 0.150 saniye daha geç frene basarak kanıtladı.

Motosikletin limitlerini zorlayarak aldığı bu 11.lik, padoktaki tüm takım patronlarının gözünü bir kez daha Toprak'a çevirmesini sağladı. MotoGP, motorun F1’inde kalıcı ve efsane bir pilot olacak Toprak’ımız.

F1 MonacoGP

1950’den beri F1 takviminin taçlı mücevheri Monaco Grand Prix, 6 galibiyetiyle efsane Monaco kralı Senna'nın pisti! Geçiş yapmanın nerdeyse imkansız olduğu Monte Carlo sokakları, 19 viraj ve çelik bariyerler...

Yarış, koşulduğu gün değil Cumartesi günü sıralama turunda kazanılıyor nerdeyse diyebiliriz. 1 gün önce Max Verstappen’in arkadaşlarına "ışıklar sönünce 1 saniye bekleyin" diye takılması üstüne yarışa başlayamaması ile ilk şoku yaşadık. Stroll ve Leclerc’in bariyere çarpıp yarış dışı kalmalarına, Sainz da meşhur Fairmont virajında yaşadığı temas sonrası vedasıyla eşlik etti.

Yarışta yaşanan diğer olaylardan kısaca bahsetmek gerekirse; Lewis Hamilton pit yolunda hızlı giderek ceza aldı. 5 saniye cezası uygulanmadı tartışması yaşarken bir ceza daha aldı. George Russell da Hamilton’a uydu ve ceza aldı. Kimi Antonelli, George Russell'a tur bindirdi. Pierre Gasly, yarışı podyumda bitirdiğini sanarak sevinciyle bizi ekranlarda üzdü. Ekibi, aldığı cezayı geç söyledi. Cadillac ile ilk puanını kazanan Sergio Perez yarış sonrası çıkan ceza kararı sonrasında 10. sırayı Fernando Alonso’ya kaptırdı. Alonso bu sezonki ilk puanını aldı.

Üst üste 5. galibiyetini 2:23:31.243 ile alan altın çocuk Kimi Antonelli, yarışı yine lider tamamladı. Altın çocuk 66 puan farkla şampiyona lideri.

Lewis Hamilton cezalara rağmen +6.271 ile ikinciliği almayı bildi.

Isack Hadjar, F2'de yine bu pistte tünel içindeki olağanüstü refleksi ile korkunç bir kazayı atlatan genç yetenek. "Bir şey patlayacak. Motor şu an hiç sağlıklı değil." çekincesine rağmen odağını kaybetmeyip adını duyurduğu pistte +23.394 ile ilk podyumunu yaptı.