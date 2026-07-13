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Kaynak: Haber Merkezi

Cari dengede açık, nisan ayına göre gerileme gösterse de devam etti. Açıklanan veri, öngörülerin üzerinde gelerek dikkat çekti.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA VERİLDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise mayısta 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak kaydedildi.

YILLIK AÇIK 37,3 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre mayıs ayında cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 74,4 milyar dolar oldu.

HİZMETLER DENGESİ GÜÇLÜ KATKI SAĞLADI

Hizmetler dengesi yıllık bazda 62,5 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,1 milyar dolar ve 1,3 milyar dolar açık verdi. Bu ay hizmetler kaynaklı net girişler 5 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti. Taşımacılıktan 2 milyar 243 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 3 milyar 815 milyon dolar net gelir elde edildi.

REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervleri yıllık bazda 32,3 milyar dolar azalırken, aylık düşüş 3 milyar 300 milyon dolar olarak kaydedildi.