Hull City A.F.C.’nin Premier League’e çıkışı sadece “son dakika golü” hikâyesi değil; aslında sezon boyunca da değil yıllar içinde inşa edilen düşük hata toleranslı, sabırlı ve reaksiyon futbolunun finalde kusursuz çalışmasıydı. Özellikle Wembley’deki final tam bir Championship play-off satrancıydı.

En kritik nokta, Hull bu sezon topa sahip olarak değil, oyunun ritmini bozarak yükseldi. Middlesbrough finalde daha fazla topa sahipti ama Hull merkez bloklarını o kadar kompakt tuttu ki rakibin pozisyon üretimi neredeyse tamamen kilitlendi. Reuters’ın verisine göre Boro’nun maç boyunca isabetli şutu bile yoktu.

Acun Ilıcalı’nın etkisi de burada sadece para harcayan başkan seviyesinde olmadı. Kulüp son yıllarda sürekli teknik yön arayan bir yapıdaydı. Acun’un gelişiyle birlikte; kulübün iletişim dili değişti, taraftarla bağ güçlendi, oyuncular için “proje kulüp” algısı oluştu ve takım liyakat sahibi teknik kadrolara teslim edildi. U19 Milli takım teknik direktörümüz Onur Zayim en iyi örneklerden. Gönülden tebrik ediyorum hocamızı.

Bu hikâyenin sembolik tarafı da büyük. Bir Türk’ün, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu futbol kulübün, dünyanın ekonomik olarak en güçlü ligine çıkması Türkiye’de yıllardır “yabancı yatırımcı olamaz, dışarda projesi tutmaz” algısına ciddi bir cevap oldu. Türk her şeyi başarır! En çok da Türk’e yakışır.

Premier League de artık bir Türk takımı var diyebiliriz. Büyük Gurur. Emeği geçenlere, mücadeleden vazgeçmeyenlere helal olsun. Türkiye’den hali hazırda Premier League takip eden futbol severlerin artık bir de desteklediği takımı oldu. Türk takımı, Hull City.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Final beklenenin altında tempo ile başladı ama taktik savaşı açısından dolu dolu bir maç oldu. Trabzonspor kupayı 2-1 skorla aldı. Maçın yıldızı net şekilde Paul Onuachu oldu. Nijeryalı santrfor, biri akan oyundan biri penaltıdan iki gol attı. Konyaspor adına tek gol Muleka’dan geldi.

Trabzonspor topu tamamen domine etmeye çalışmadı. Fatih Tekke daha kontrollü, geçiş odaklı bir yapı kurdu. Konyaspor özellikle ilk bölümde orta blok savunmasıyla merkezi kapatıp Trabzon’u kenarlara yönlendirdi. Ancak Onuachu’nun sırtı dönük oyunu ve ikinci topları alma becerisi Konyaspor stoperlerini çok yıprattı. Fatih Tekke’nin maç planı aslında yüksek risk almadan final kazanma üzerineydi.

Trabzonspor Ziraat Türkiye kupasını alması sebebiyle, lig sıralamasında 1 sıra kayarak Başakşehir de Avrupa biletini kapmış oldu. Play-off ve eleme turlarında takımlarımıza başarılar diliyorum.

F1 KANADA GP

Kanada Grand Prix’leri (Circuit Gilles Villeneuve) karakteri gereği her zaman Formula 1 takviminin en kaotik, en teknik ve seyir zevki en yüksek yarışlarından birine sahne olur. Pistin yarı cadde pisti kıvamındaki yapısı, agresif kerb (pist kenarındaki tırtıklı yönlendiriciler) kullanımı gerektirmesi ve meşhur "şampiyonlar duvarı" risk yönetimiyle birleşince ortaya tam bir taktik savaşı çıkıyor. Kanada GP’sinin dinamikleri, aerodinamik gereksinimleri ve yarışın kaderini belirleyen kırılma anları, pistin teknik karakteristiği ve mühendislik zorluklarında gizli. Kanada, takımların aerodinamik paketler ve mekanik tutunma arasında çok hassas bir denge kurmasını zorunlu kılar.

Pist uzun düzlüklerden ve bu düzlükleri kesen şikanlardan (hız kesmek için yapay, sert ardışık viraj dizileri) oluşur. Bu yüzden takımlar, düzlük hızını (top speed) artırmak için arka kanat eğimlerini düşürürler. Ancak bu durum, yavaş virajlarda, viraj içi hızını baltalar. Mühendisler bu açığı mekanik tutunma yani süspansiyon geometrisi ve yumuşak amortisör ayarlarıyla kapatmak zorundadır. Kanada'da hızlı olmak, şikanlardaki sosis kerb'lerin üzerinden adeta uçarak geçmeyi gerektirir. Süspansiyonların bu sert dikey darbeleri sönümleyebilmesi ve aracı hemen stabil hale getirmesi gerekir. Süspansiyonu çok sert olan araçlar kerb üzerinde seker, tekerlekler havada kalır ve çekiş (traction) kaybı yaşar. Sürekli yüksek hızdan çok düşük hıza düşülen sert frenleme noktaları (özellikle 13. ve 14. viraj şikanı öncesi) disk sıcaklıklarını uçurur. Kanada, takvimde fren disklerinin en çok aşındığı ve soğutma kanallarının (brake ducts) en geniş açıldığı pistlerden biridir.

Yarışın kaderi tek bir düzlük geçişiyle değil, pit duvarının aldığı anlık kararlar ve pist üstü olayların zincirleme reaksiyonuyla belirlendi. Yarışın ilk bölümlerinde bazı takımlar sol ön lastikte ciddi bir graining (lastik yüzeyinin ısınma dengesizliği nedeniyle parça parça soyulması ve tutunmayı düşürmesi) problemi yaşadı. Arka lastikler düzlük çıkışlarında erken aşınırken, ön lastikler yavaş viraj girişlerinde yeterince ısınamadığı için kayma (understeer) yaptı. Bu dengeyi erken çözen ve lastik ömrünü uzatabilen pilotlar (genellikle lastik koruma ustası araçlar) orta bölüme çok daha güçlü girdi.

Yarışın orta bölümünde pist üstündeki bir kaza ve parça krizi nedeniyle giren Güvenlik Aracı, pit stop stratejilerini tamamen altüst etti. Podyuma gidecek olan pilotların "ücretsiz pit stop" (düşük zaman kaybıyla lastik değiştirme) avantajını yakalaması ya da pitten hemen önce start-finish düzlüğünü geçmiş olmaları yarıştaki tüm pozisyonları sıfırladı. Pit duvarının reaksiyon süresi (genellikle 2-3 saniye içinde karar verilmesi gerekir) burada galibi ve mağlubu belirleyen en büyük etkendi.

Harika çocuk Kimi Antonelli ve Mercedes hatasıza yakın performansıyla yine liderliği aldı. +10.768 ile Hamilton ve +11.276 ile Verstappen takip ederken +44.151 ile Lecrec sonrası tüm takımlara ve pilotlara tur bindirmiş oldu. Lakabının hakkını veriyor Antonelli.

Süper Lige yükselen son takım olarak Çorum futbol kulübünü kutluyor başarılarının devamını diliyorum. İl takımlarının Süper ligde olması büyük bir kazanç ve renk katıyor Türk futboluna.