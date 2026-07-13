Emekli general ve strateji uzmanı Nejat Eslen, Google’ın yapay zekâ sistemi olan Gemini’ye iki soru sordu. Gemini, uzun yıllardır bizim bu sütunda anlatmaya çalıştığımız ABD’nin hedef ülkelerde giriştiği istihbarat operasyonlarını bütün yönleriyle özetledi:

ESLEN: Amerika Birleşik Devletleri kamu diplomasisi stratejisini özetle anlatır mısın? ABD, hedef ülkedeki kilit personeli nasıl elde eder? Hangi yöntemleri kullanır?

GEMİNİ: Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu diplomasisi stratejisi, “yumuşak güç” kavramının temel taşlarından biridir. Washington bu stratejiyi, diğer ulusların halklarını, düşünce kuruluşlarını ve karar vericilerini kendi değerlerine, çıkarlarına ve politikalarına ikna etmek; dolayısıyla dış politika hedeflerini askeri güce ihtiyaç duymadan gerçekleştirmek için kullanır.

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ABD Kamu Diplomasisi Stratejisinin Temeli:

ABD'nin kamu diplomasisi, sadece bir bilgilendirme faaliyeti değil, bir algı yönetimi ve “sadakat inşası süreci”dir. Temel amaç, ABD'yi “küresel iyiliğin ve özgür dünyanın lideri” olarak konumlandırmak ve hedef ülkelerde ABD ile uyumlu bir kamuoyu oluşturmaktır.

Değerlerin Pazarlanması: Demokrasi, serbest piyasa, bireysel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar, ABD’nin "evrensel çekim gücü" olarak sunulur.

Küresel Anlatı İnşası: Hollywood, müzik, teknoloji devleri ve sosyal medya platformları üzerinden, ABD yaşam biçimi arzu edilen bir standart haline getirilir.

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Kilit Personel ve Hedef Kitle Belirleme:

ABD, kamu diplomasisini uygularken toplumun geneline hitap etmekle yetinmez; “etki çarpanı” olarak adlandırdığı kilit isimlere odaklanır. Bu kişiler genellikle şunlardır:

Geleceğin Liderleri: Akademisyenler, genç politikacılar, sivil toplum kuruluşu liderleri ve yükselen bürokratlar.

Kanaat Önderleri: Medya mensupları, sanatçılar, düşünce kuruluşu analistleri ve üniversite öğretim üyeleri.

Karar Vericiler: Devlet bürokrasisinde etkili olabilecek, henüz tam olarak şekillenmemiş genç profesyoneller.

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Kullanılan Yöntemler ve Araçlar:

ABD, bu kişileri elde etmek veya etkilemek için oldukça kurumsallaşmış ve uzun vadeli yöntemler kullanır:

Değişim ve Eğitim Programları: International Visitor Leadership gibi programlar, hedef ülkedeki “yıldızı parlayan” kişileri ABD'ye davet ederek onları Amerikan sistemiyle, kültürüyle ve bakış açısıyla tanıştırır. Bu, kişide bir “yetiştirilme ve aidiyet” hissi yaratır.

Fonlama ve Destek: STK'lar, bağımsız medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarına sağlanan mali destekler, bu yapıların ABD stratejileriyle uyumlu projeler üretmesini sağlar. Bu destek, genellikle demokrasiyi güçlendirme veya eğitim odaklı görünür.

Düşünce Kuruluşları ile Entegrasyon: Washington merkezli düşünce kuruluşları, hedef ülkelerdeki benzer yapılarla ortak raporlar hazırlar, sempozyumlar düzenler. Böylece hedef ülkenin entelektüel sınıfı, ABD'nin stratejik dilini benimser.

Akademik İşbirliği: Fulbright gibi burslar aracılığıyla hedef ülkenin en zeki beyinleri Amerikan üniversitelerinde eğitilir. Bu kişiler ülkelerine döndüklerinde, Amerikan perspektifini kendi ülkelerinin entelektüel ortamına taşırlar.

Sosyal Medya ve Dijital Etki: Algoritma ve sosyal medya platformları üzerinden, hedef ülkedeki kilit demografik gruplara mikro-hedeflemeli mesajlar iletilir.

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Stratejik Mantık: "Yumuşak Güçten Sert Çıkara":

Bu yöntemlerle elde edilen kilit personel, kriz anlarında veya ulusal çıkarların çatıştığı durumlarda “ABD'nin sesi” veya “savunucusu” işlevini görür Kendi ülkelerinin içinde, “ABD ile uyumun aslında kendi ülkelerinin çıkarlarına olduğu"” argümanını rasyonalize ederler.

ABD'nin bu stratejisi, Clausewitzci anlamda, düşmanın veya rakibin iç cephesini kendi değer ve çıkarlarıyla uyumlu hale getirerek, çatışma başlamadan önce tarafsızlaştırma veya kendi safına çekme esasına dayanır.

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Görüldüğü gibi Gemini, bir Amerikan şirketi olmasına rağmen, ABD’nin hedef ülkelerde uyguladığı stratejiyi sistematik bir yöntemle anlatmış... Gerçi açık kaynaklarda mevcut olan bu bilgiler, Mustafa Yıldırım’ın “Sivil Örümceğin Ağında” adlı eserinde de ayrıntılı olarak incelenmiştir

Devam edeceğiz...