Kaynak: AA

Marina Bay Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda pilotlar, 4,9 kilometrelik parkurda 62 tur boyunca yarışacak. Program kapsamında sprint yarışı yarın TSİ 12.00'de, sıralama turları aynı gün TSİ 16.00'da yapılacak. Ana yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Sezonun geride kalan yarışlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz kez damalı bayrağı ilk sırada geçti. Takım arkadaşı George Russell üç galibiyet alırken McLaren sürücüsü Lando Norris iki yarış kazandı. Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Red Bull'un yıldızı Max Verstappen ise sezon içinde birer kez zafere ulaştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 320

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214

4. Charles Leclerc (Monako): 191

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 188

TAKIMLAR

1. Mercedes: 556

2. Ferrari: 405

3. McLaren: 316

4. Red Bull: 298

5. Racing Bulls: 90