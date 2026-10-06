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Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasında, Formula 2 ve Formula 3 serilerinin 2027 sezonunda Türkiye Grand Prix programına dahil edildiği bildirildi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1’in Türkiye’ye dönüşüyle birlikte Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının da İstanbul’da yapılmasını özellikle talep ettiklerini ifade etti.

Üçlertoprağı, beş yıllık sözleşme süresince Türk genç sporcuları kendi pistlerinde, seyircilerin doldurduğu tribünler önünde ve Türkiye Grand Prix hafta sonunda yarışırken görmeyi arzuladıklarını belirterek "Beş yıllık kontrat dönemimizde, bizim genç sporcularımızın da Turkish Grand Prix hafta sonunda kendi pistimizde, dolu tribünler önünde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz." dedi.