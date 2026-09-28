Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye süreci başlatılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısını 455 bin 758 kişi olarak açıkladı. Tabii herkes bu mağdurların kim olduğunu merak ederken, yandaş medya birkaçına ulaştı ama adlarını tam vermedi. Bir mağdur, “aç gözlülüğümün kurbanı oldum” dedi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise fonlardan kimlerin ne kazandığını açıklamaya başladı:

"Bakın, süreç 8 Nisan'da başlıyor. Fatma Betül Sayan Kaya, 255 liradan ÖZATA Denizcilik hissesinden 250 bin adet satın alıyor. Eylül ayına geldiğinde ise bu hisseleri 4 bin 482 liradan satıyor. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde çektiği para tam 1 milyar 344 milyon lira! Hanımefendinin eşi İlyas Kaya da yine 255 liradan 150 bin adet hisse alıyor. Aynı şekilde 4 bin 482 liradan satıyor. 99 milyon 687 bin lira yatırıp, 826 milyon lira çekiyor. İşlem 8 Nisan'da başlamış; 16 Eylül olmadan, Eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış gibi peş peşe bunları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde çekilen bu paraların aktarıldığı hesaplardan 4'ü Türkiye uzantılı, biri ise Türkiye dışı uzantılı hesaplar. Bu tabloyu milletimizin takdirine sunuyoruz."

Gerçi eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcı Fatma Betül Sayan Kaya, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu ama bu karar, durumu ortadan kaldırmıyor.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek "Fatma Betül Sayan Kaya’dan bu milletin parasını geri alacak mısın? Bütün bu milletin parasını çarpan AK Partililerin hesaplarına el koyacak mısın? Çantacısı adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misin?”

Yeni Parti TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse alımı yaptığı Özata Denizcilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’in daha önce AKP Tuzla başkan yardımcılığı görevinde bulunduğunu açıkladı.

Günaydın, şöyle dedi:

“Vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin 6 ayda yüzde 1289 değerlenmesinin normal olmadığını bilir. Bu tersane uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil. Peki vatandaşın gördüğünü SPK neden gör(e)miyor?

Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasilere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir.

İpin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak.”

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bütün bu verilere cevaben “Temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın, 'sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele 'tavizsiz' verilecektir." diye açıklama yaptı.

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesi kapsamında “rüşvet” suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın ayrıntılarına yer verilmedi.

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Görüldüğü gibi aslında yorum yapmaya gerek yok. Her şey ortada... Çocukların beş parmakla oynadığı oyun gibi:

Baş parmak: Bu yakalamış,

İşaret parmağı: Bu kesmiş,

Orta parmak: Bu pişirmiş,

Yüzük parmağı: Bu yemiş,

Serçe parmak: Bu da gelmiş "Hani bana, hani bana?" demiş.