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Kaynak: AA

Avrupa’nın güçlü milli ekiplerinin mücadele edeceği ve 34. kez gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra 3 ülke daha ev sahipliği yapacak.

Milliler, grup karşılaşmaları ve final etabının Türkiye’de oynanacak olmasının avantajını değerlendirerek 2023’te elde ettiği Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamak istiyor.

Ay-yıldızlı takım, 2023 yılında Belçika’da düzenlenen şampiyonanın finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. İstanbul’un ev sahipliğindeki organizasyonda da zirveyi hedefleyen milli ekip, şampiyonluk unvanını korumak için mücadele edecek.

HEDEF 2023'Ü TEKRARLAMAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'te olduğu gibi Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa şampiyonluğu başarısını 2026'da da tekrarlamayı hedefliyor.

2023'te VNL'i kazandıktan kısa süre sonra Avrupa şampiyonu olan Türkiye, 2026 yazına da VNL zaferiyle başladı. Milli takım, Avrupa şampiyonu olması halinde 2023'te olduğu gibi hem VNL'de hem de Avrupa Şampiyonası'nda zirveye ulaşmış olacak.

SON 4 ŞAMPİYONADA DA MADALYA VAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, katıldığı son 4 Avrupa şampiyonasının tamamında madalya kazanmayı başardı.

2017 ve 2021'de bronz, 2019'da gümüş, 2023'te ise altın madalya elde eden Türkiye, son 5 Avrupa şampiyonasının tamamında en az yarı final oynadı.

TOPLAM 17 KATILIM

Türkiye, kadınlarda Avrupa şampiyonalarına 17. kez katılacak.

İlki 1949'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, ilk kez 1963'te Romanya'da katıldı.

Daha sonra Türkiye, bu organizasyonda 1967, 1981, 1989, 1995, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında mücadele etti.

KIRILMA 2003'TE GELDİ, 6 MADALYA KAZANILDI

Türk Kadın Voleybol Takımı, yükselişine 2003'te Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda başladı.

Daha önce 4 kez Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2003'ten bu yana düzenlenen 12 turnuvanın tamamında yer alma hakkı elde etti.

2003'te Ankara'da final oynayarak gümüş madalya kazanan Türkiye, 2023'te altın, 2019'da gümüş, 2011, 2017 ve 2021'de ise bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin şampiyona tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyası bulunuyor.