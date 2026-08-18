Kaynak: İHA

2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Türkiye U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Şili'den yurda döndü.

Santiago'da düzenlenen organizasyonun finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak gümüş madalya kazanan milliler, Sao Paulo'dan kalkan uçakla saat 10.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Milli takım kafilesini havalimanında federasyon yetkilileri ve sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.

'ÜLKEMİZDE VOLEYBOLUN NASIL GELİŞTİĞİNİ HERKESE GÖSTERDİK'

U17 Kız Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Özer Özger, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özger şunları söyledi:

"Çok mutluyuz, ülkemize madalyayla döndüğümüz ve herkesi mutlu ettiğimiz için. Hepimizin aslında beklediği bir sonuçtu çünkü biz bunun için hazırlanmıştık. Tabii ki finalde kazanmak istedik, çok güçlü bir rakibe karşı oynadık.

Ama sonuçta madalyayla döndüğümüz için, ülkemizde voleybolun nasıl geliştiğini herkese gösterdiğimiz için ki A Milli Takımımızın başarısının ardından böyle bir başarının arkasından gelmesiyle hepimiz çok mutluyuz."

Turnuvanın Dream Team'ine seçilen oyuncuların performansını da değerlendiren Özger şöyle konuştu:

"Biz zaten Dream Team’e oyuncu verebileceğimizi tahmin edebiliyorduk ama çocukların oradaki performansı gün gün olduğu için inanılmaz iyi performans sergilediler. Herkesin eline emeğine sağlık."

ÖZER ÖZGER'DEN MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ'A TEŞEKKÜR

Başantrenör Özger, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın turnuva boyunca kendilerine verdiği desteğe de değindi.

Özger açıklamaları şu şekilde:

"Aslında burada ben bir parantez açmak istiyorum Akif Başkanımıza. Çünkü bu ülkede voleybolun bu seviyeye gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Akif Başkanımız.

Çünkü bize her gün orada destek veriyor, gece Türkiye saatiyle 3’te maç olmasına rağmen bizi canlı izliyor. Her maçtan sonra görüntülü bağlanıyor, tebrik ediyor. Amerika maçından sonra bile her zaman yanımızdaydı.

Biz sadece burada Akif Başkanımızın değil; bütün yönetim kurulu üyelerinin, federasyon çalışanlarının, ekibin ve kızların eline emeğine sağlık."

'BAŞARDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI'

Milli takım kaptanı Ecrin Selis Türkyaşar da dünya ikinciliğinin kendileri için taşıdığı önemi anlattı.

Türkyaşar şunları söyledi:

"Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlı bir turnuvaydı. Bu yaşta bu başarıyı elde etmek ve ülkemizi böyle temsil etmek bizi çok mutlu etti.

Gönül isterdi ki kupayla dönelim ama bence başardığımız şey çok büyük bir başarı. Çok teşekkür ederiz."

'ABLALARIMIZIN BİZE AÇTIĞI BU YOLDAN YÜRÜMEK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kendileri üzerindeki etkisine de değinen Türkyaşar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ablalarımızın bize açtığı bu yoldan yürümek bizi çok mutlu ediyor. Şu an hepimiz ekstra bir heyecan yaşıyoruz. Orada oynamak olsun, burada bizi böyle karşılamanız olsun. Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz.

Yani sabah antrenmanları olsun, zor şartlar olsun her koşulda bize olan bir destek var. Böyle olduğu için bizim de performansımızı vermemiz daha kolay oluyor bence. Abilerimiz, ablalarımız sağ olsun."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAŞARI İSTİYORUZ'

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ise altyapıdan gelen sonuçların Türk voleybolunun geleceği açısından önemine dikkat çekti.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Biz de tabii kızlarımızla gurur duyuyoruz. Daha doğrusu bütün ülkemizi çok gururlandırdılar. Türk voleybolunun gelmiş olduğu nokta ve geleceği onlar.

Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bizler tabii ki ablalarının izinde giden bu kızlarımıza elimizden geldiği kadar en iyi şekilde ve her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da bunların karşılığını veriyorlar.

"Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Geçen sene de bu takımın nüvesi Avrupa ikincisi olmuştu, bu sene de dünya ikincisi oldu. U18’ler Avrupa ikincisi oldu. Altyapılar da çok sağlam bir şekilde geliyor. Türk voleybolu güvenilir ellerde, hiç kimse merak etmesin."