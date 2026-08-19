En güçlü El Nino geliyor: Ekonomiyi çökertebilir

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre El Niño koşullarının en az Nisan 2027'ye kadar devam etmesi beklenirken, sıcaklık artışlarının 2026 yılı boyunca da rekor seviyelerde seyretme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.