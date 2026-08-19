Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño olayının tarihin en yüksek seviyelerine ulaşabileceği; 2027 yılına kadar sürmesi öngörülen sürecin rekor sıcaklıklara ve küresel ekonomide 10 trilyon dolarlık kayba yol açabileceği kaydedildi.
En güçlü El Nino geliyor: Ekonomiyi çökertebilir
Pasifik'te güçlenen El Niño'nun 2027'ye kadar etkili olması beklenirken, rekor sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve gıda fiyatlarında artış riski gündemde. Uzmanlar, küresel ekonominin 10 trilyon dolara varan kayıpla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.Kaynak: Diğer
İklim bilimciler, özellikle Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Niño atmosfer olayının son 150 yılın en şiddetli seviyesine ulaşabileceği yönünde uyarılar yapıyor.
Okyanustan atmosfere salınacak yüksek miktardaki ısının, insan kaynaklı küresel ısınma ile birleşerek sıcaklık rekorlarını yenileyeceği düşünülüyor.
TRT Haber'in aktardığına göre uzmanlar, El Niño'nun tepe noktasına ulaşmasıyla birlikte küresel ortalama sıcaklık artışının 2027 yılında sanayi öncesi dönemin 1,7 derece üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Bu öngörü, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derecelik kritik hedefin aşılması anlamına geliyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre El Niño koşullarının en az Nisan 2027'ye kadar devam etmesi beklenirken, sıcaklık artışlarının 2026 yılı boyunca da rekor seviyelerde seyretme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
El Niño'nun yol açacağı kuraklık, aşırı sıcaklar, sel ve orman yangınlarının 2032 yılına kadar küresel ekonomide yaklaşık 10 trilyon dolarlık zarara neden olabileceği düşünülüyor.
Uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs analistleri, "Süper El Niño" olarak adlandırılan bu sürecin gıda fiyatlarında yüzde 15,8'lik bir artışı tetikleyebileceğini ifade ediyor.
Özellikle Hindistan'da muson yağışlarının azalmasına bağlı olarak buğday, pirinç ve şeker kamışı rekoltesinde düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Avrupa Merkez Bankası da temel gıda maddelerindeki fiyat artışının yüzde 9'a ulaşabileceği uyarısını paylaştı.
Deniz suyu sıcaklıklarındaki keskin yükseliş, mercan kayalıklarında kitlesel ağarmalara yol açarak biyoçeşitliliği ve deniz ekosistemlerini doğrudan tehdit ediyor. Okyanusların atmosferden emdiği net karbon miktarının da bu süreçte azalacağı belirtiliyor.
Bilim insanları, küresel ısınma ile El Niño arasındaki karşılıklı etkileşim üzerindeki araştırmalarını devam ediyor.