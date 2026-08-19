Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Parti kongre süreci tam anlamıyla belli oldu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kongre sürecinin 22 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de yapılacak.

EMRE: BÜYÜK KURULTAY TARİHİNİ BELİRLEYECEĞİZ

Emre, "26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. 26 Ağustos'a kadar YENİ Parti'ye üye olanlar, kongrelerde oy kullanabilecek. 27 Ekim’e kadar il kongrelerini bitirmiş olacağız. Sonra PM toplayıp büyük kurultay tarihini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre'nin ifadelerindeki önemli kısımlar şu şekilde:

"Biz partimizi kurduktan sonra değerli arkadaşlar hızlıca üye alımı devam etmekte ve bir kongreler takvimine ilişkin de bir hazırlığımız oldu. Bununla ilgili de sizleri kısaca bilgilendirmek isterim. Şimdi 22 Ağustos 2026 Cumartesi itibariyle kongre takviminin başlaması ve takvimi ilanı olacak. Ve 26 Ağustos'ta üye çizelgelerinin ilçe başkanlığında askıya çıkarılması ve itiraz süresinin başlaması olacak. Bu tarihi 26 Ağustos tarihini şöyle yeni dönemde üye olan üye olmayı düşünen arkadaşların 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler.

Biz yeni partide yeni bir şeyi daha hayata geçiriyoruz. Yıllardır seçmenlerimizin partilerin istediği şekilde il ilçe başkanları ve genel başkanı parti üyelerimizin seçeceği bir adını temayül yoklaması olabilir aday yoklaması olabilir belirlenen bir tarihte bunları gerçekleştireceğiz ve direkt üyelerimizin oylarıyla belirlenecek. Orada planladığımız ilçe başkanı seçimi için başlangıç tarihi 12 Eylül 2026 gibi düşünüyoruz.

Yine illerde de il başkanının seçimine ilişkin tarihi de 18 Ekim 2026 Pazar gibi değerlendirdik. Bütün bu seçimler bittikten sonra il kongrelerinin bitiş tarihi 27 Ekim olacak ve kendi parti meclisimizi toplayacağız orada da ilk büyük genel kurulumuzun ve kurultayımızın yapılış tarihini belirleyip sizlerle paylaşacağız değerli arkadaşlar.

Ben bugüne kadar destek veren yeni partiye katılan bütün yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 26 Ağustos tarihine kadar da ne kadar çok partilimiz yol arkadaşımız üye olursa önümüzdeki kongre süreçlerinin o kadar katılımcı ve şeffaf olacağını söyleyebiliriz. Bu tarihe kadar ve hızlıca üye olmaya davet ediyoruz."