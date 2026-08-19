MAK Haber YouTube canlı yayınında memur emeklilerinin seyyanen zam mağduriyetini anlatan Memur Emeklileri Derneği Kurucu Başkanı Muhittin Avşar, sürecin 2023 yılının temmuz ayında çıkarılan 7456 sayılı torba yasa ile başladığını hatırlattı.
AYM'de emekli zammı alarmı: Hayati kararda son durum ne?
Memur Emeklileri Derneği Kurucu Başkanı Muhittin Avşar, 2023 yılında memurlara verilip emeklilere yansıtılmayan "seyyanen zam" krizinde hukuki sürecin son durumunu değerlendirdi.Gülsüm Hülya Sundu
Avşar, Emekli Sandığı sisteminin kurulduğu günden bu yana geçen 75 yıllık sürede ilk defa memur ve memur emeklilerinin birbirinden ayrıştırıldığını belirterek, yasaya eklenen hukuka aykırı bir cümle ile seyyanen zammın emeklilere yansımasının kasıtlı olarak engellendiğini ifade etti.
Alt derece mahkemelerinde görülen davalarda, Bölge İdare Mahkemesi kıdemli hakimi ve mahkeme başkanının karara koyduğu muhalefet şerhinin son derece kritik olduğunu vurgulayan Avşar, bu şerhte anayasadaki eşitlik ve ayrımcılık yasağına atıf yapıldığını belirtti.
2023 yılındaki yüksek enflasyon ortamında Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücretliye kadar tüm kesimlere yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Avşar, "Sanki memur emeklileri enflasyondan etkilenmemiş gibi sadece ocakta yüzde 30, temmuzda yüzde 25 zam aldılar. Memura verip emeklisine vermemek apaçık bir ayrımcılıktır" değerlendirmesinde bulundu.
Mahkemelerin iptal talebini AYM'ye taşımaması nedeniyle dosyaların "bireysel hak ihlali" olarak Yüksek Mahkeme'nin önüne gittiğini belirten Avşar, sürecin uzamasına rağmen çıkacak olası bir ihlal kararının tüm düğümü çözeceğini söyledi.
Avşar, AYM'nin hak ihlali kararı vermesi durumunda yaşanacak hukuki senaryoları şöyle özetledi:
"Davacı taraf, alt mahkemeye (Bölge İdare Mahkemesi) giderek AYM'nin hak ihlali kararını emsal gösterip yeniden yargılama talep edecek ve dosyanın yasa iptali (norm denetimi) için AYM'ye gönderilmesini isteyecek.
AYM'nin vereceği olası bir tazminat kararı, diğer 2,5 milyon memur emeklisi için doğrudan emsal teşkil edecek."
Biriken davalar karşısında siyasi iradenin duramayacağını belirten Avşar, hükümetin mecburen herkesi kapsayan genel bir yasal düzenleme yapmak zorunda kalacağını ifade etti.