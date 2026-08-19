AYM'de emekli zammı alarmı: Hayati kararda son durum ne?

Avşar, Emekli Sandığı sisteminin kurulduğu günden bu yana geçen 75 yıllık sürede ilk defa memur ve memur emeklilerinin birbirinden ayrıştırıldığını belirterek, yasaya eklenen hukuka aykırı bir cümle ile seyyanen zammın emeklilere yansımasının kasıtlı olarak engellendiğini ifade etti.