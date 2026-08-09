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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin Antalya’da kamp yaptığı Gloria Sports Arena’da oynanan mücadeleyi 25-22, 21-25, 25-18 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla kazandığı belirtildi.

Karşılaşmada Türkiye adına Elif Şahin, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden forma giydi.

İki takımın oynadığı ekstra sette de üstünlük ay-yıldızlılardan yana oldu. Türkiye, bu seti 25-16 kazanarak karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Öte yandan müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da tribünden takip etti.