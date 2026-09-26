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Karara ilişkin edinilen ilk detaylar, yaptırımın mali bir uyuşmazlık dosyasından kaynaklandığını gösteriyor. Ancak listede yer alan ceza kesin ve kalıcı bir nitelik taşımıyor; FIFA prosedürlerine göre ilgili mali yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde kısıtlama derhal kaldırılabilecek. Bu sayede sarı-lacivertli yönetimin borç miktarını kapatması durumunda cezanın 3 dönem boyunca uygulanması zorunluluğu ortadan kalkacak.

BORÇ MİKTARI VE GEREKÇE HENÜZ BİLİNMİYOR

Yaptırıma sebep olan dosyanın içeriği, hangi eski kulüp veya oyuncu alacağıyla bağlantılı olduğu ve ödenmesi gereken net tutar hakkında FIFA kayıtlarında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. Konunun gündeme bomba gibi düşmesine rağmen Fenerbahçe Kulübü cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sarı-lacivertli taraftarların ve kamuoyunun gözü kulüpten gelecek bilgilendirmeye çevrilirken, ödemenin kısa sürede tamamlanarak yasağın kaldırılması bekleniyor. Türkiye'de 2026-2027 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 gecesi sona erecek.