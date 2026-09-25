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Fenerbahçe, ligdeki 6. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 8-0 gibi farklı bir skorla ayrılarak önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, kulüp tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini elde etti. Karşılaşmada Vedat Muriç 4 gol kaydederken Greenwood 2, Guendouzi ve İrfan Can Kahveci ise birer kez fileleri havalandırdı.

Eyüpspor karşısında alınan üç puanla milli takım arasına giren Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da azalttı. Sarı-lacivertliler, verilen ara öncesinde 10 puanla lig sıralamasının 6. basamağında yer aldı.

Uluslar Ligi nedeniyle liglere verilen arada milli takımlardan davet almayan oyuncuların çalışmaları ise Samandıra'da devam ediyor.

Fenerbahçe'de cezası nedeniyle uzun süredir resmi maçlarda forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş için de yeni bir gelişme ortaya çıktı. Deneyimli futbolcunun cezasının milli aranın ardından sona ereceği öğrenildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Mert Hakan Yandaş ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Kartal'ın deneyimli oyuncusundan çalışmalarını sürdürerek hazır durumda kalmasını istediği ve önümüzdeki süreçte kendisine görev vereceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Mert Hakan Yandaş'ın da teknik heyetin talebi doğrultusunda antrenmanların dışında ekstra çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.