Gazeteci Ali Tarakçı, gece saatlerinde X hesabından “Şu an gözaltına alınıyorum” paylaşımında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun 25 Eylül tarihli talimatında, Tarakçı’nın 23 Eylül’de yaptığı bir paylaşımın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

İlksen Özalper ve Tuğba Tekerek için tutuksuz yargılama çağrısıİlksen Özalper ve Tuğba Tekerek için tutuksuz yargılama çağrısıGündem

Talimat, gözaltı işleminin yapılması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Tarakçı, sosyal medya hesabından “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı yapmıştı.

Gazeteci Ali Tarakçı gözaltına alındı - Resim : 2