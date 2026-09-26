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Kaynak: İHA

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Otogar Kavşağı köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 71 EE 777 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.K. yönetimindeki 71 AD 155 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.