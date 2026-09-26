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Kaynak: AA

İran, ABD'ye Katar üzerinden ilettiği yedi günlük planla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için koşulları açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler'de (BM) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, ABD'nin ülkesine karşı ekonomik baskıyı da "silah olarak kullandığını" dile getirdi.

ABD’YE 7 GÜNLÜK KESİN BİR PLAN SUNDU

Taraflar arasındaki mutabakat zaptının ihlali ve saldırganlık nedeniyle ABD’yi suçlayan Erakçi, “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir.” diye konuştu.

Erakçi, ABD'nin söz konusu kararı alması ve yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin "gerekli ciddiyeti göstermesi" durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurguladı.