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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye piyasalarında yapılan işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de bulunduğu öğrenildi.

DELİL TOPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son tutuklamalarla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

Öte yandan soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu. Savcılık ve ilgili kurumların, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlere ilişkin inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.