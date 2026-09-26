Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre; hafta sonu yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden havanın ardından, Pazar gününden itibaren batı ve iç kesimlerden başlayarak ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin haritalarına göre Türkiye, yeni haftayla birlikte yağışlı ve serin bir havanın etkisine giriyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

26 Eylül 2026 Cumartesi

Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel yağışlar görülüyor. İç ve güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken; Marmara genelinde 22-25°C, İç Anadolu’da 23-26°C, Ege’de 25-29°C ve Güneydoğu Anadolu’da 30-34°C civarında ölçülüyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

27 Eylül 2026 Pazar

Hafta sonunun son gününde yağışlı hava etki alanını genişletiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken, Karadeniz kıyılarında da yağışlar devam ediyor. Yağışla birlikte özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 2-4 derece düşüş gösteriyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

28 Eylül 2026 Pazartesi

Yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında giriliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu'nun güney kesimleri hariç ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar iç kesimlerde 16-20°C seviyelerine kadar gerilerken, güney ve güneydoğuda 26-30°C bandında seyrediyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

29 Eylül 2026 Salı

Yağışlı sistem yurt genelinde etki alanını korumaya devam ediyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında kalmayı sürdürürken, Güneydoğu Anadolu genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

30 Eylül 2026 Çarşamba

Eylül ayının son gününde yağışlı hava dalgası yurdun büyük bölümünde varlığını sürdürüyor. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kısımları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu ve daha açık bir hava bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

26 Eylül bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

23 29
Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege’de Fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, yarın günün ilk saatlerinden itibaren yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji gün gün uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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