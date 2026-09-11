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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra çıktığı ilk maçta evinde Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonrası İsmail Kartal'ın beklenmedik istifa açıklaması deprem etkisi yaratmıştı.

AZİZ YILDIRIM 'BEN OLDUĞUM SÜRECE DEVAM EDECEK' DEMİŞTİ

Deneyimli teknik adam her ne kadar asla geri dönmemek üzere bu kararı aldığını belirtse de Aziz Yıldırım'ın stadyumda yaptığı basın açıklamasında kendisi başkanlık koltuğunda oturduğu sürece İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söylemesinin ardından gözler bugünkü antrenmana çevrilmişti.

İSMAİL KARTAL GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

İsmail Kartal istifa açıklamasının arkasında durarak Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı. Bu gelişme üzerine Futbol Direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal ile görüşmek üzere evine gitti. Yapılan görüşmenin ardından İsmail Kartal'ın geri dönmek istemediği öğrenildi.

GAZİANTEP FK MAÇINA DIRK KUYT ÇIKACAK

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile kısa süre içerisinde yolların resmi olarak ayrılması bekleniyor. Öte yandan Gaziantep FK ile ligin 5. haftasında oynanacak karşılaşmaya ise Dirk Kuyt'ın takımın başında çıkacağı gelen bilgiler arasında.